강원도의회, 도-춘천 ‘행정복합타운 갈등’ 중재 나섰다

시민단체 등과 추진협의회 구성
강원도가 추진 중인 춘천시 동내면 고은리 행정복합타운 조성을 둘러싸고 도와 춘천시가 갈등을 빚고 있는 가운데 강원도의회가 ‘행정복합타운 추진 협의회’ 구성을 통해 갈등 조정에 나섰다.
춘천시 “불참”, 3자 협의체 제안
강원도의회는 22일 오후 2시 도의회 세미나실에서 협의회의 첫 회의를 개최한다. 협의회에는 강원도와 강원개발공사, 춘천시의회, 시민단체 등이 참석할 예정이다. 그러나 춘천시는 협의회 구성에 참여하지 않겠다는 입장을 공식적으로 밝혔고 도와 강원개발공사, 춘천시가 참여하는 3자 실무 협의체 구성을 역제안한 상태다.
도의회는 이번 협의회 구성을 계기로 강원도와 춘천시 간의 갈등을 조정하고 도민의 우려와 궁금증을 해소하는 데 집중하겠다는 구상이다. 또 상호 협력을 바탕으로 행정복합타운 조성사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 도민이 부여한 역할을 성실히 수행하겠다는 의지를 보이고 있다.
강원도의회 관계자는 “이번 회의는 관계기관들의 첫 만남인 만큼 협의회 구성 취지와 운영 방안에 대해 논의하는 자리가 될 것”이라며 “각 기관 간 상호 이해를 높이고 협력의 기초를 마련하는 중요한 첫걸음이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
행정복합타운은 고은리 일원 100만 ㎡ 부지에 도청사와 공공기관, 4700채의 아파트를 조성하는 사업이다. 강원도는 노후화된 봉의동 현 청사를 고은리로 이전하면서 도청사 외에 공공기관과 아파트 등을 갖춘 행정복합타운으로 규모를 확대해 사업을 강원개발공사에 맡겼다.
그러나 ‘고은리 행정복합타운 도시개발 사업’ 구역 지정 제안서를 춘천시가 원도심 공동화 방지 대책 미흡, 공지천 수질 악화, 도시개발법상 재정계획 등의 사유로 반려하면서 갈등이 불거졌다. 춘천시는 2022년 도와 시가 공동담화 때 약속했던 상업·업무·미디어타운 개발계획에 대해 강원개발공사가 협의 없이 대규모 주택단지 조성을 포함해 이 같은 문제점이 발생했다고 주장한다.
