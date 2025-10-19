캄보디아 사망 대학생 父 “석 달째 아들 시신 기약 없어…절차 타령만”

20일 부검이지만 화장·이송은 “기다리라”
3달 동안 방치되면서 시신 보관 비용만 수백만원
캄보디아에 할머니 병원비를 벌겠다며 출국해 현지 범죄조직에 감금·고문을 당해 숨진 대학생 A 씨의 시신이 3달째 한국으로 이송되지 못하고 지체되면서 유족들이 고통받고 있다.
아버지 B 씨가 일궈오던 논은 이미 수개월 방치되면서 잡초가 무성하게 자라 올 가을 추수도 할 수 없을 정도로 방치됐다. 집 마당 한편에는 아들이 타고 다니던 자전거가 벌써 녹이 슬어 갔다.
A 씨는 대학 선배의 소개로 지난 7월 17일 캄보디아에 도착해 바로 납치·감금됐으며, 25일 A 씨의 휴대전화로 가족들에게 금전을 요구하는 협박 전화가 왔다. 그리고 25일 현지 대사관에 가족들이 도움을 요청하고 26일에는 경찰에 납치 사실을 신고했다.
그 후 일주일 가까이 A 씨를 감금하고 있는 납치범들은 유족들에게 돈을 내놓으라는 협박을 했고, 유족들은 ‘돈을 주면 안 된다’는 경찰과 대사관의 말을 듣고 기다렸지만, 그 후 연락이 끊긴 A 씨는 8월 8일 캄보디아 캄포트주 보코 산 지역에서 결국 숨진 채 발견됐다.
경찰은 당시 해당 신고를 받고 외교부 재외국민보호과와 영사콜센터 등에 박씨의 소재 확인을 요청하는 등 파악에 나섰지만, A 씨는 숨진 채 발견됐으며, 캄보디아대사관은 다음날인 9일 A 씨의 사망을 확인하고 11일 한국 경찰청에 신원 확인을 요청한 것으로 전해졌다.
아버지 B 씨는 “아들이 떠난 지 3개월이 다 되어 가는데 이제야 부검한다”며 “원래 부검 후 화장해 다음 날 바로 집으로 보내주기로 했지만, 또 절차 타령하며 기다려 보라고 한다. 지금까지 기다리면서 장례식을 몇번이나 취소하는지 모른다”고 울분을 토했다.
그러면서 “납치범이 아들을 고문하고 있을 때의 목소리가 머릿속에서 지워지지 않는다”며 “아무것도 할 수 없던 나 자신이 너무 원망스러웠다. 협박 전화를 받은 후 대사관, 외교부, 경찰의 말만 듣고 그대로 따랐지만, 돌아온 건 아들의 사망 소식과 그로부터 수개월간의 시신 방치, 그로 인한 시신 보관 비용 수백만 원이다”고 한탄했다.
친형 “주캄보디아 대사관 현지 경찰에 협조 요청하지 않아”
A 씨의 친형은 “동생의 전화번호로 걸려 온 협박범들의 전화를 받고 7월 25일 대사관에 도움을 요청했지만, 대사관에서는 ‘신고에 필요한 정보가 충분하지 않다’며 동생의 위치 등 추가 정보를 확보해 현지 경찰에게 신고하라‘고 했다”며 “그러나 뒤늦게 알게 된 건 주캄보디아 대사관은 현지 경찰에 해당 사건에 대해 협조 요청을 하지 않은 것을 알게 됐다”고 말했다.
“다음날인 7월 26일에는 예천경찰서로 신고했고 신고 후에도 소식이 없자 전화해 재촉했더니 ’여기서는 우리가 더 이상 할 수 있는 게 없다‘라고 들었다”며 “태어나서 처음으로 대한민국이 원망스러웠다”고 말했다.
마을 주민들은 “아들이 그렇게 되고는 B 씨가 몇개월 만에 살이 20kg 가까이 빠져 너무 마음이 아프다. B 씨를 지켜봐 오면서 나도 같이 피가 마르는 심정”이라며 “이번 사건을 지켜보면서 대한민국의 국력이 이것밖에 안 되나? 싶은 생각이 들었다”고 말했다.
한편 지난 7일 캄보디아 국경 인근에서 숨진 30대 여성은 시신 발견 다음 날 부검과 화장을 다음 날 부검과 화장을 통해 유골이 한국으로 이송되는 데 일주일도 걸리지 않았다.
유족들은 “각 지역에서 캄보디아 범죄조직에 돈을 주고 풀려났다는 증언들이 계속 공개되면서 이럴 줄 알았으면 대사관, 경찰 말 듣지 말고 돈을 줬어야 했나? 하는 후회가 밀려들어 너무 괴롭다”고 심정을 밝혔다.
