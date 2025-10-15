경북 ‘백두대간 6곳’ 걷는 챌린지 열린다

‘트레일6 챌린지’ 25일 첫 선
경북도와 백두대간 6개 시군인 김천시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 봉화군은 ‘산림관광 공동마케팅 사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.
김천-영주 등 6회 걸쳐 운영
도는 25일부터 ‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’를 처음 선보인다. 백두대간 6개 시군의 풍광이 뛰어난 코스의 자연을 즐기면서 건강에 도전하는 행사다. 이 코스는 백두대간 산림관광의 대표 브랜드화를 위한 핵심 콘텐츠다. 6개 시군을 순회하며 총 6회에 걸쳐 총 1200명 규모로 운영될 예정이다.
각 지역 코스는 10∼15km 안팎으로 약 4시간 반 이상 오르막과 좁은 길이 포함된 중상급 수준의 트레킹(걷기) 구간으로 구성됐다. 도는 참가자 안전을 최우선으로 두고 6개 코스를 자신의 속도로 완주할 수 있도록 기획했다. 참가자는 산림에서 건강을 얻고 백두대간의 자연을 체험할 기회를 동시에 얻는다. 전문가의 안내에 따라 전 구간을 안전하게 통과하면 6개 지역의 형태를 본뜬 퍼즐형 스티커를 받는다. 이 스티커 조각을 모아 백두대간의 지도를 완성해 기념 완주 메달도 획득할 수 있다.
참가 신청과 자세한 내용은 승우여행사 홈페이지에서 확인할 수 있다. 조현애 경북도 산림자원국장은 “건강과 힐링을 동시에 얻을 수 있는 특별한 행사에 도전과 체험을 즐기는 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0