인천 옹진군 자월도에 달-별 보는 공원 생긴다

‘달빛바람 천문공원’ 연말 개관
인천 옹진군 자월도는 조용한 휴식을 취하기에 안성맞춤인 곳이다. 자월도에는 큰말 해변과 반달 모양의 장골해변이 있다. 인천 연안여객터미널에서 여객선을 이용하면 하루 당일 코스로 자월도 여행을 충분히 다녀올 수 있다. 천혜의 자연환경을 가진 자월도에 관광명소가 생긴다.
과학관-카페에 캠핑장도 조성
인천 옹진군은 자월도에 달과 별을 관측할 수 있는 ‘달빛바람 천문공원’이 올해 말에 정식 개관한다고 14일 밝혔다. 옹진군은 총사업비 100억 원을 들여 자월면에 전체 면적 491㎡ 규모의 단층 천문과학관과 천문공원, 카페 등을 조성하고 있다.
천문과학관 1층에는 발광다이오드(LED) 벽을 통해 행성과 별자리를 볼 수 있는 전시관과 우주 모습을 영상으로 보여주는 천체 투영실 등이 들어선다. 천문공원 옥상에는 1000㎜ 천체 망원경 1대와 굴절·반사 망원경 등 보조 망원경 5대를 갖춘 관측실이 조성된다. 3만 ㎡에 달하는 천문공원에는 캠핑이 가능한 야영장 12곳이 들어선다. 지상 2층 높이의 카페는 벽면을 통유리로 만들어 바다와 별을 감상할 수 있다.
옹진군 관계자는 “천문공원이 문을 열면 관광객이 늘어 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
