가야고분군 통합 관리 재단 김해서 출범

경남-창녕-전북 등 7곳 통합 운영
세계유산인 가야고분군을 통합 관리할 ‘가야고분군 세계유산관리재단’이 13일 김해시 관동동 국립가야역사문화센터에서 공식 출범했다.
국내외 홍보-콘텐츠 개발도 추진
가야고분군 유산 통합관리기구인 재단은 7곳의 가야고분군을 비롯한 가야 역사문화 자원을 체계적으로 수집·관리하고 연구하는 역할을 맡는다. 앞서 유네스코는 2023년 9월 가야고분군을 세계유산으로 등재하며, 7개 가야고분군 연속유산의 효율적인 관리를 위해 통합 점검체계 구축을 권고한 바 있다.
세계유산으로 등재된 가야고분군은 △경남 김해 대성동 고분군 △함안 말이산 고분군 △창녕 교동·송현동 고분군 △고성 송학동 고분군 △합천 옥전 고분군 △경북 고령 지산동 고분군 △전북 남원 유곡리·두락리 고분군 등 7곳이다. 3개 광역자치단체와 7개 기초자치단체의 합의로 통합관리기구가 김해에 들어서게 됐다.
재단은 앞으로 국내외 홍보와 교류는 물론, 역사문화관광 콘텐츠 개발 등 가야고분군의 역사문화권 전반을 체계적으로 관리할 계획이다. 또 가야고분군의 보편적 가치를 널리 확산시키기 위해 전문교육, 학술심포지엄, 주민참여 프로그램 등을 추진할 방침이다.
이날 출범식에는 박완수 경남도지사, 임종덕 국가유산청 국립문화유산연구원장을 비롯해 가야고분군 관련 기관 및 지방자치단체 관계자 등 400여 명이 참석했다.
