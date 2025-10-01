초등교 앞에서 수상한 냄새…불법 수제담배 공장 있었다

서울 강서구의 한 초등학교 인근에서 불법으로 담배를 제조·판매한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 기동순찰대는 지난달 23일 담배사업법 위반 혐의를 받는 20대 남성 A씨를 검거했다고 1일 밝혔다.
A씨는 강서구 소재 초교 인근 지하에 수제 담배 가게를 차리고 불법으로 담배를 만들어 판매한 혐의를 받는다.
경찰은 지난달 8일부터 등하굣길 안전 확보를 위해 집중 순찰을 벌이던 중 해당 초교 학부모로부터 ‘학교 근처에 담배가게가 있어 아이들 건강이 걱정된다’는 제보를 받고 조사에 나섰고, 학교에서 불과 90m 떨어진 곳에 위치한 A씨의 가게를 발견했다.
A씨 가게 주변에서는 담배 냄새가 심하게 났으며, 기계음도 지속적으로 들려왔다. 이를 수상히 여긴 경찰은 9일간 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고 잠복 수사를 진행한 끝에 A씨가 가게 내부에서 담배를 제조·포장하는 장면을 포착했다.
이후 경찰은 현장을 급습해 담배 제조기기와 담뱃잎(16㎏), 필터, 완성된 담배 약 200보루(시가 약 5백만원 상당)를 압수하고 A씨를 현행범으로 체포했다.
경찰 조사에 따르면 A씨는 2011년부터 약 4년간 인터넷 사이트 광고 및 택배를 통해 불법 제조한 담배를 판매해 왔으며, 1보루당 약 2만5000원에 거래해 총 8000만 원 가량의 수익을 챙긴 것으로 드러났다.
현행법에 따르면 담배 제조업을 하려면 기획재정부 장관의 허가를 받아야 하며, 이를 위반할 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
