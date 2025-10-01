‘먹통’ 닷새째 10%대 복구 그쳐… 공용저장장치 손상 우려에 지연

[국가전산망 마비 사태]
전체 데이터 백업하는 핵심 설비… 성급한 가동땐 영구적 손실 위험
안전성 확보하느라 정상화 더뎌
중앙부처 전산망 61%가 3곳 집중… 전문가 “필수기능 따로 관리해야”
국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 전산실 화재로 정부 행정 서비스가 마비된 가운데, 데이터 백업 설비인 ‘공용저장장치’ 손상 가능성이 복구 지연의 가장 큰 원인으로 꼽히고 있다. 행정안전부는 “공용저장장치를 성급히 가동하면 영구적 데이터 소실이 발생할 수 있어 안전성이 확인된 일부 서버망만 우선 재기동했다”고 밝혔다. 이에 따라 30일 오후 6시 기준 647개 시스템 중 95개 서비스만 정상화됐다. 닷새째 복구율이 14.6%에 머물고 있는 것이다. 중앙정부 전산망의 약 61%를 국정자원 3개 센터가 맡고 있다는 점에서, 핵심 전산망에 대한 구조적 보완이 필요하다는 지적이 제기된다.
● 닷새째 14.6% 복구… 5층 ‘공용저장장치’가 발목
행안부에 따르면 이날까지 복구된 서비스는 주민등록과 모바일신분증, 정부24, 국무조정실 국정관리 시스템 등 95개다. 이에 따라 중단됐던 금융기관의 주민등록증 진위 확인 서비스가 재개됐다. 정부24와 무인민원발급기를 통한 민원 처리·발급도 가능해졌다. 부동산 전월세와 매매 신고도 30일 오후 1시부터 다시 온라인으로 접수됐다. 우체국 우편 서비스도 재가동됐다.
하지만 우체국쇼핑 시스템은 여전히 멈춰 있어 우정사업본부가 입점 업체 피해 규모를 파악해 지원할 예정이다. 온나라시스템, 국민신문고, 안전디딤돌 등 공무 수행에 필수적인 552개 시스템도 아직 복구되지 않았다. 특히 5층 7-1전산실의 96개 서비스는 서버가 전소해 가동 자체가 불가능하다. 같은 층 7, 8전산실의 234개 서비스와 2∼4층의 317개 서버도 순차 재가동할 방침이었지만 현재까지 95개만 복구됐다.
복구가 더딘 배경에는 5층에 자리한 대전센터 공용저장장치가 있다. 대전 본원 전체 데이터를 백업하는 이 장비는 불이 난 7-1전산실 바로 옆 7전산실에 설치돼 있었다. 행안부 관계자는 “공용저장장치가 열, 분진으로 손상됐을 경우 연결된 2∼4층 서버망을 성급히 가동하면 데이터가 영구적으로 파괴될 수 있다. 안전성이 확인된 일부 서버망만 우선 재가동하는 수밖에 없었다”고 말했다.
공용저장장치를 포함한 5층 전산장치 330대는 화재 당시 발생한 분진을 완전히 제거해야 정밀 점검이 가능하다. 서버는 접촉과 오염에 민감해 특수 청소가 필요하고, 이 공정만으로도 상당한 시간이 든다. 대전 본원 전체 시스템을 관리하는 통합운영관리시스템(nTOPS)도 이번 화재 영향으로 복구 중이다. 현재는 차선책인 관제 시스템으로 복구 현황을 취합하고 있어 실제 피해 집계는 더 늘어날 가능성도 있다.
행안부는 12일까지 5층 전산실과 공용저장장치 정비·점검을 마친다는 계획이지만, 손상 정도에 따라 정비가 길어질 수 있어 당초 ‘한 달 내’ 복구 일정이 지연될 가능성도 제기된다.
● “중요한 서버들 한데 몰지 말고 독립성 강화”
중앙부처가 사용하는 전산망 1800여 개 중 약 1100개(약 61%)가 국정자원 3개 센터에서 일원화 운영되고 있는 것으로 파악됐다. 이 가운데 대전 본원에서 관리하던 전산망이 647개다. 국정자원 관리 물량의 약 58.8%가 한곳에 집중된 것이다. 한 층의 화재가 국가 전체 서비스 중단으로 번진 배경이다.
정부는 이번 화재로 직접 피해를 본 96개 전산망을 대구센터로 이전하는 방안을 추진한다. 광주센터는 여분 서버가 부족한 반면, 대구센터는 지난해부터 민관협력형 클라우드(PPP)를 운영해 이전 및 재구축 여력이 있다는 판단에서다.
전문가들은 안정성 차원에서 과도한 집중을 피하고, 필수 기능의 ‘개별 복구 가능성’을 설계 단계에서 확보해야 한다고 지적한다. 박기웅 세종대 정보보호학과 교수는 “서버망을 클라우드 형태로 한곳에 모으면 비용 효율은 높지만 재난 시 서버 간 연관성이 커져 필수 기능을 떼어내 복구하기가 어렵다”며 “주민등록 등 핵심 정보는 독립망을 운영하는 등 전산망 간 연계성을 낮추는 방식을 검토할 필요가 있다”고 말했다.
