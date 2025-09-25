동아일보

“인력 충원” 서울대병원 노조, 무기한 파업 돌입

  • 동아일보
24일 서울 종로구 서울대병원에서 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 의료연대본부 서울대병원분회가 무기한 전면 파업 돌입 기자회견을 하고 있는 가운데, 병원을 찾은 환자들이 기자회견장을 지나가고 있다. 노조는 의료 공공성 강화를 위한 국립대병원의 주무 부처 보건복지부 이관, 환자 안전을 위한 인력 충원, 임금체계 개편 등을 요구했다. 병원 측은 파업이 장기화되면 검사 등 일부 업무가 지연될 것으로 내다봤다.

홍진환 기자 jean@donga.com
