인천경찰청 광역정보팀 인력 또 감축

올 상반기 14명 이어 4명 더 줄여
‘사회 문제 대응’ 부서 인력 필요
타 부서는 인원 감축없어 불만
내부선 “다른 의도 있나” 의심도
인천경찰청이 온라인 마약 범죄 등에 대응할 부서를 신설하기 위해 인력 조정에 나섰다. 하지만 올 상반기 이미 10여 명의 인원을 줄인 정보 관련 부서를 또다시 축소하면서 정보 기능이 약화되는 것 아니냐는 우려도 나온다.
인천경찰청은 최근 광역정보1∼4팀의 인원을 기존 57명에서 53명(경정급 계장 제외)으로 4명 줄이기로 했다고 23일 밝혔다. 팀당 경찰관 1명씩을 줄이고, 신설할 온라인 마약 수사팀 등 다른 부서의 인원을 늘릴 계획이다.
광역정보팀은 지난해 2월 경찰의 정보 기능을 한곳으로 집중시켜 업무 효율성을 높이겠다는 경찰청 본청의 조직개편 방침에 따라 각 경찰서에 있던 정보과가 폐지되고 상위기관인 시도경찰청 내 마련된 정보 부서다. 인천에서는 필요성이 큰 연수·서부경찰서에만 그대로 정보과가 남아 있고, 나머지 8개 경찰서에서 맡던 정보 관련 업무를 광역정보팀 4개 팀이 권역별로 맡고 있다.
정보 경찰들은 지역 내 치안·첩보 관련 정보를 수집하고, 치안 부담 요인을 사전에 파악해 없애는 역할을 한다. 또 집회나 시위 정보를 사전에 파악하고, 현장 채증, 주최 측과의 조정 등을 통해 물리적 충돌을 막는 역할도 한다.
하지만 광역정보팀은 올 상반기 이미 10여 명의 인력을 줄였던 터라 인천경찰의 정보 기능이 약해지는 것 아니냐는 우려 섞인 목소리가 나오고 있다. 인천경찰청은 지난해 4명의 경정급 계장을 제외하고 71명이었던 광역정보 경찰관을 올 상반기 57명으로 14명 줄인 바 있다. 인천경찰청의 전체 정보 부서 정원도 광역정보팀을 포함해 100여 명으로, 같은 치안정감급 청장이 있는 부산경찰청에 비해서도 40여 명 적은 수준으로 운영되고 있다.
특히 이번 인력 조정이 인천경찰청 안에서도 광역정보팀에서만 이뤄져 내부 불만도 적지 않다. 인천의 한 경찰관은 “마땅한 대안 없이 계속해서 정보 인력을 줄이기만 한다면 결국 제 기능을 수행하지 못할 수 있다는 우려가 크다”며 “올 상반기 감축이 이뤄졌던 광역정보팀만 또다시 인력을 줄이니 다른 의도가 있는 건 아닌지 의심할 수밖에 없다”고 말했다.
인천경찰청은 지난달 경찰청 본청의 정원 조정에 따라 2차 가해 방지팀 등 사회적 문제에 대응할 부서를 신설해야 해 인력 조정이 필요하다고 설명했다. 정원이 140여 명 늘어났지만, 추가로 배치할 수 있는 경찰관이 부족해 기존 부서 내 인원 조정이 불가피하다는 것이다.
인천경찰청 관계자는 “부서별 인력 구조를 분석한 결과 불가피하게 광역정보팀의 인원을 줄이는 쪽으로 정할 수밖에 없었다”며 “인천 서부경찰서와 미추홀경찰서 등 일선 경찰서는 치안 수요에 비해 경찰관이 여전히 부족한 상황이고, 인천청 내에서도 올 상반기 형사기동대와 기동순찰대 인원을 감축한 상황이라 한정된 인원으로 조직을 안정적으로 운용하기 위한 방안”이라고 말했다. 이어 “정보 기능도 약화되지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.
