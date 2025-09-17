경찰, ‘세계문화유산’ 종묘 담벼락 기와 훼손한 50대 긴급체포

유네스코 세계문화유산인 종묘 담벼락 기와를 훼손한 50대 남성이 경찰에 긴급 체포됐다.
17일 서울 혜화경찰서는 문화유산법 위반 혐의를 받는 50대 남성 A 씨를 검거해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 지난 15일 0시 50분경 종묘 외대문 서측 서순라길 방향 외곽 담장의 암키와 5장, 수키와 5장 등 기와 10장을 훼손한 혐의를 받는다.
종묘관리소 야간 근무자는 같은 날 오전 5시 30분경 순찰 중 기와가 깨진 것을 발견하고 경찰에 신고했다.
인근 폐쇄회로(CC)TV에는 술에 취한 것으로 추정되는 인물이 기와를 손으로 흔들고 뜯어내는 장면이 포착됐다.
국가유산청은 사건이 발생한 15일 오후 보수 작업을 완료했다.
종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시는 국가 사당이다. 1995년 유네스코 세계유산에 등재됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
