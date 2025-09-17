25층 아파트서 20대 추락사…길 가던 10대 2명 덮쳐

울산의 한 아파트 옥상에서 20대 남성이 추락해 숨지고, 마침 그 아래를 지나던 10대 보행자들이 다치는 사고가 발생했다.
17일 울산 동부경찰서에 따르면 전날 오후 4시 31분경 동구의 25층짜리 아파트 옥상에서 20대 남성 표 모 씨가 추락하며 지나가던 행인들을 덮쳤다.
표 씨는 그 자리에서 숨졌고 10대 보행자 2명은 팔 등을 다치는 부상을 입었다. 이 중 1명은 통증을 호소해 병원으로 후송됐고, 나머지 1명은 보호자에게 인계됐다.
표 씨는 우울증약을 복용 중인 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 현장 CCTV 확인 결과, 표 씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정되며 범죄혐의점은 없다고 밝혔다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
