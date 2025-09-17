한강불꽃축제 명당, 1박 1300만원…호텔 숙박비 들썩

서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 불꽃축제를 앞두고 인근 호텔 숙박 요금이 크게 오르고 있다. 최고가 요금은 1300만 원대에 이르는 것으로 알려졌다.
17일 업계에 따르면 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제’가 추석 연휴를 앞두고 27일 열린다. 서울 세계 불꽃축제는 2000년부터 시작돼 매년 100만 명 이상 관람객들이 몰려드는 행사다.
100만 명이 넘는 인파로 인해 매년 불꽃축제 때면 명당을 선점하기 위한 치열한 기싸움이 벌어지기도 한다. 그러다보니 최근에는 인근 호텔 객실에서 편안하게 불꽃을 관람하는 것을 선호하는 사람들이 크게 늘어났다.
불꽃축제 당일 호텔 숙박 예매 사이트를 살펴보면, 불꽃축제 명당을 널리 알려진 A 호텔의 숙박비는 평소보다 3배에 가까운 가격이 책정돼있다. 특히 한강 전망 스위트 객실의 숙박 요금은 세금과 수수료를 포함해 1300만 원을 넘어섰다.
스위트 객실보다 등급이 낮은 한강 전망 객실들 요금도 수백 만원대다. 20일 1박에 99만 원인 객실의 숙박비는 2.4배 오른 236만 원이고, 같은 기간 142만 원인 객실은 2.7배 높은 382만 원이다. 여의도에 위치한 또 다른 호텔의 객실은 모두 매진됐다.
업계에서는 공급과 수요의 법칙에 따라 수요가 몰리는 특정 시기에 숙박비가 오른 현상은 불가피하다고 보고 있다. 호텔 업계는 특수를 누릴 수 있는 시기로 연말연초, 크리스마스 시즌, 휴가철 등을 꼽았다.
