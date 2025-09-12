이현재 하남시장 ‘1호 결재’, 미사5중 내년 3월 개교 “문제 없다”

학부모들과 통학환경 등 현장 점검
공원을 학교 용지로 변경 무상 임대
하남교육지원청 신설 국회 법사위 통과
이현재 경기 하남시장이 내년 3월 개교를 앞둔 ‘미사 5중’(가칭 한홀중)의 공사 진행 상황을 점검하고 안전 관리 대책을 논의했다. 이 시장은 2022년 7월, 취임 직후 ‘1호 결재’로 TF팀을 구성해 직접 챙길 정도로 과밀학급 해소는 시정 핵심과제다.
이 시장은 11일 오성애 광주하남교육지원청 교육장과 함께 지역 학교운영위원장, 학부모회장 등과 함께 현장을 찾아 주요 공정 현황과 학생들의 안전한 통학환경 등을 점검했다. △진입로 개설 △미사 숲 공원 조성 △블록포장 △폐쇄회로(CC)TV 설치 등 기반 시설도 다음 달까지 마무리할 것을 당부했다.
미사강변도시는 과밀학급 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 하남시는 문제 해결을 위해 공원을 학교 용지로 변경해 무상 임대하는 쪽으로 주민들의 동의를 얻어 미사 5중을 신설하기로 했다. 부지면적 1만5000㎡, 31개 학급(특수학급 1개 학급 포함), 846명 수용 규모로 조성된다. 설계단계부터 학교 시설 개방안을 반영해 설계하는 등 교육 문제 해결을 위해 시민과 행정이 협력하는 모범사례로 꼽힌다. 오성애 교육장은 “공원을 학교 용지로 바꾼 것은 전례 없는 결단이었다”면서 “그 결단이 하남을 교육 신도시로 나아가게 하는 밑거름이 됐다”라고 밝혔다.
이에 이현재 하남시장은 “안전과 공정 관리 체계를 더욱 강화하고 모든 행정력을 집중해 차질 없이 개교 준비를 마치겠다”라며 “학교 시설을 주민에게 개방해 지역사회와 상생하는 모델을 만드는 데 광주하남교육지원청과 함께 최선을 다하겠다”고 화답했다.
이달 10일 ‘지방교육자치에 관한 법률’ 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과해 하남 교육지원청 신설이 가시화됐다. 이에 따라 지역 특성에 맞는 교육 정책 추진 기반이 마련되면서, 하남시가 교육도시로 도약하는 중대한 전환점을 맞을 것으로 기대된다.
