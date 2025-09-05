‘병원 가는 길’ 너무 먼 여성장애인…10명 중 2명이 의료 미충족

미충족 의료의 주된 이유로는 36.5%가 의료기관까지의 이동 불편을 꼽았다. 보행상의 장애인 중 장애 정도가 심한 장애인 수는 69만8713명이지만 특별교통수단 보급률은 86%에 그친다. 바우처 택시나 시각장애인 생활이동 지원차량 등 대체 수단도 2만4557대에 불과하다. 이어 경제적 이유 27.8%, 시간이 없어서 13%, 동행할 사람 부재 7.1% 등이었다.
미충족 의료 경험자의 이유별 인구학적 특성을 보면 ‘이동의 어려움’은 여성, 65세 이상, 비수도권이, ‘경제적 어려움’은 남성, 65세 이상, 비수도권이 다수였다.
연구진은 장애인전용주차구역과 장애물 없는 시설 구조, 장애인을 위한 편의시설 설치와 동행 지원, 실시간 대기 순서 안내 시스템, 전담 코디네이터 등을 개선 방안으로 제시했다.
서 의원은 “의료기관 이용이 어렵다는 것은 결국 기존 의료체계에서 장애인이 배제되고 있다는 것을 의미한다”며 “지역 병·의원부터 공공의료기관까지 지역사회 전반에 최소한의 접근성과 이동지원 체계를 함께 갖춰야 장애인에게 실질적인 의료서비스 접근을 보장할 수 있다”고 말했다.
댓글 0