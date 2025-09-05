국내 첫 인공지능 특화 AI대학 설립… 신입생 86명 모집

숭실대학교(총장 이윤재)는 2026학년도 전체 모집인원(3076명)의 약 56%인 1719명(정원 외 포함)을 수시모집을 통해 선발한다. 숭실대 수시모집의 주요 특징은 △AI대학 AI소프트웨어학부 신설(수시 86명 선발) △학생부우수자전형 전 계열 수능최저학력기준 완화(2개 영역 합 5등급 이내→6등급 이내) △학생부우수자·논술우수자 전형 경상계열 교과별 가중치 변경(국어 15, 수학 35→국어 20, 수학 30) △자유전공학부 학생부우수자전형 41명 선발(인문 18명, 자연 23명) 등이다.
올해 숭실대는 국내 최초로 인공지능 특화 AI대학을 설립해 2026학년도 수시모집에서 총 86명을 선발한다. 1∼2학년 동안 전공기초 과목을 이수한 뒤 3학년 진급 시 △소프트웨어 △인공지능 △정보보호 △AI시스템 4개 전공 중 하나를 선택할 수 있다.
작년에 이어 올해도 자유전공학부는 수시모집에서 학생부교과(학생부우수자전형)로 41명 (자유전공학부(인문) 18명, 자유전공학부(자연) 23명)을 선발한다. 두 모집단위로 나누어 모집하지만 입학 후에는 계열 또는 인원 제한 없이 모든 모집단위로 전공 선택이 가능하다(일부 예외 있음).
학생부종합(SSU미래인재전형)은 총 650명을 선발한다. 1단계에서 서류종합평가 100%로 모집인원의 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적 50%와 면접 50%를 합산해 최종 합격자를 선발한다. 수능최저학력기준은 적용되지 않는다.
학생부종합(기회균형전형)은 130명, 학생부종합(특수교육대상자전형)은 38명을 각각 선발하며 전형 요소 및 반영 비율은 SSU미래인재전형과 동일하다. 특성화고등을졸업한재직자전형은 올해부터 자기소개서를 추가로 제출해야 한다.
숭실대는 올해 학생부종합(SW우수자전형)을 통해 총 19명을 선발한다. 모집단위별로는 금융학부 2명, 컴퓨터학부 4명, 글로벌미디어학부 4명, AI소프트웨어학부 9명이며 전형 요소 및 반영 비율은 SSU미래인재전형과 동일하다. 수능최저학력기준은 적용하지 않고 외부 입상 실적도 반영하지 않는다.
학생부교과(학생부우수자전형)는 총 476명을 선발한다. 학교장 추천을 받은 자에 한해 지원이 가능하며 고교별 추천 인원에는 제한이 없다.
전형 방법은 학생부 교과 100%를 반영하며 공통과목 및 일반선택 과목은 80%, 진로선택 과목은 20%의 비율로 평가한다. 진로선택 과목은 취득한 성취도(A, B, C)를 등급(1, 2, 3)으로 변환해 반영한다. 각 계열별 교과별 가중치가 상이하게 적용된다.
올해 학생부우수자전형은 주요한 변화가 많다. 먼저 전 계열 수능최저학력기준이 기존 ‘2개 영역 합 5등급 이내’에서 ‘2개 영역 합 6등급 이내’로 완화됐다.
댓글 0