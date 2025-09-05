동아일보

국내 첫 인공지능 특화 AI대학 설립… 신입생 86명 모집

  • 동아일보
[2026 대입 수시 필승전략]

장성연 입학처장
숭실대학교(총장 이윤재)는 2026학년도 전체 모집인원(3076명)의 약 56%인 1719명(정원 외 포함)을 수시모집을 통해 선발한다. 숭실대 수시모집의 주요 특징은 △AI대학 AI소프트웨어학부 신설(수시 86명 선발) △학생부우수자전형 전 계열 수능최저학력기준 완화(2개 영역 합 5등급 이내→6등급 이내) △학생부우수자·논술우수자 전형 경상계열 교과별 가중치 변경(국어 15, 수학 35→국어 20, 수학 30) △자유전공학부 학생부우수자전형 41명 선발(인문 18명, 자연 23명) 등이다.

올해 숭실대는 국내 최초로 인공지능 특화 AI대학을 설립해 2026학년도 수시모집에서 총 86명을 선발한다. 1∼2학년 동안 전공기초 과목을 이수한 뒤 3학년 진급 시 △소프트웨어 △인공지능 △정보보호 △AI시스템 4개 전공 중 하나를 선택할 수 있다.

작년에 이어 올해도 자유전공학부는 수시모집에서 학생부교과(학생부우수자전형)로 41명 (자유전공학부(인문) 18명, 자유전공학부(자연) 23명)을 선발한다. 두 모집단위로 나누어 모집하지만 입학 후에는 계열 또는 인원 제한 없이 모든 모집단위로 전공 선택이 가능하다(일부 예외 있음).

학생부종합(SSU미래인재전형)은 총 650명을 선발한다. 1단계에서 서류종합평가 100%로 모집인원의 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적 50%와 면접 50%를 합산해 최종 합격자를 선발한다. 수능최저학력기준은 적용되지 않는다.

학생부종합(기회균형전형)은 130명, 학생부종합(특수교육대상자전형)은 38명을 각각 선발하며 전형 요소 및 반영 비율은 SSU미래인재전형과 동일하다. 특성화고등을졸업한재직자전형은 올해부터 자기소개서를 추가로 제출해야 한다.

숭실대는 올해 학생부종합(SW우수자전형)을 통해 총 19명을 선발한다. 모집단위별로는 금융학부 2명, 컴퓨터학부 4명, 글로벌미디어학부 4명, AI소프트웨어학부 9명이며 전형 요소 및 반영 비율은 SSU미래인재전형과 동일하다. 수능최저학력기준은 적용하지 않고 외부 입상 실적도 반영하지 않는다.

학생부교과(학생부우수자전형)는 총 476명을 선발한다. 학교장 추천을 받은 자에 한해 지원이 가능하며 고교별 추천 인원에는 제한이 없다.

전형 방법은 학생부 교과 100%를 반영하며 공통과목 및 일반선택 과목은 80%, 진로선택 과목은 20%의 비율로 평가한다. 진로선택 과목은 취득한 성취도(A, B, C)를 등급(1, 2, 3)으로 변환해 반영한다. 각 계열별 교과별 가중치가 상이하게 적용된다.

올해 학생부우수자전형은 주요한 변화가 많다. 먼저 전 계열 수능최저학력기준이 기존 ‘2개 영역 합 5등급 이내’에서 ‘2개 영역 합 6등급 이내’로 완화됐다.

학생부 교과 반영방법은 공통과목·일반선택 과목 80%, 진로선택 과목 20%를 반영한다. 경상계열의 교과별 가중치가 조정돼 수학 교과는 35%에서 30%로 낮아졌고 국어 교과는 15%에서 20%로 높아졌다.

논술(논술우수자전형)의 모집인원은 총 248명이며 반영 방법은 논술 80%+학생부 교과 20%를 적용한다. 예체능우수인재전형(체육)에서는 ‘당구’ 종목의 우수 인재를 선발할 예정이며 실적 70%, 면접 20%, 학생부 교과 10%를 반영해 평가한다. 예체능우수인재전형(축구)에서는 포지션별(FW, MF, DF, GK)로 구분해 실적 50%, 실기 30%(3종목), 면접 10%, 학생부 교과 10%를 반영해 평가한다. 예체능우수인재전형(연기)는 1단계에서 실기 60%와 학생부 교과 40%를 반영해 모집인원의 4배수를 선발하며 2단계에서 실기 80%, 학생부 교과 20%를 반영해 최종 합격자를 선발한다.

학생부 교과 성적에는 진로선택 과목을 반영하지 않는다. 예체능우수인재(연출)의 전형 방법은 예체능우수인재(연기)와 동일하나 1단계에서 3배수를 선발하는 것이 차이점이다.

숭실대는 수시모집 원서를 오는 9일 오전 10시부터 12일 오후 6시까지 접수한다. 논술고사는 11월 15일, 학생부종합(SSU미래인재전형)과 정보보호특기자전형 면접은 11월 28일, 학생부종합(SW우수자, 기회균형, 특수교육대상자전형) 면접은 11월 29일에 각각 실시된다.

자세한 사항은 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#2026대입수시필승전략#대입#대학#입시#숭실대학교
신승희 기자 ssh00@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
