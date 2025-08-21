마포 골목서 택시 돌진…보행자 등 3명 다쳐

서울 마포의 한 골목에서 택시가 돌진해 보행자 등 3명이 다쳤다.
21일 경찰과 소방에 따르면 이날 오후 6시 47분경 마포구 서교동의 이면도로에서 택시가 돌진했다는 신고가 접수됐다. 사고를 낸 택시는 보행자를 친 뒤 그대로 인근 상점 벽을 타고 올라가 비스듬한 상태로 멈췄다. 이 사고로 60대 기사와 40대 보행자 2명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 사고 직후 택시기사를 상대로 음주와 약물 정황을 조사했지만 관련 성분은 검출되지 않은 것으로 확인됐다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
최근 60대 이상 택시 운전자의 사고가 잇따르고 있다. 앞서 지난달 11일에는 광주 북구의 한 주차타워 4층에서 주행 중이던 택시가 1층으로 떨어져 60대 기사가 병원 치료를 받았다. 또 같은달 3일에는 서울 방학동에서 60대 기사가 몰던 택시가 인도로 돌진해 1명이 사망하고 4명이 다쳤다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
