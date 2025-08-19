플라스틱 알갱이 ‘와르르’…승용차 미끄러져 운전자 사망

대형 트럭에서 떨어진 플라스틱 알갱이 때문에 뒤따르던 승용차가 미끄러져 정차 중인 화물차를 들이받는 사고가 발생했다. 이 사고로 40대 운전자가 숨졌다.
19일 경찰에 따르면 이날 오전 5시 40분경 경남 하동군 진교면 남해고속도로 부산 방면 진교나들목 인근 4㎞ 지점에서 스포츠유틸리티차(SUV)가 갓길에 서 있던 25t 화물차를 들이받았다.
SUV는 도로 위에 쏟아진 수천 개의 플라스틱 알갱이를 밟고 미끄러지면서 화물차에 추돌한 것으로 확인됐다.
이 사고로 운전자 A 씨(40대)가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 결국 숨졌다.
■ 25t 트럭서 쏟아진 비비탄 크기 알갱이
사고를 유발한 플라스틱 알갱이는 장난감 비비탄과 유사한 작은 크기로, 25t 화물차에 실려 있던 자루에서 도로 위로 흩어진 것으로 파악됐다.
적재물이 쏟아지자 화물차 운전자는 이를 수습하기 위해 차량을 갓길에 정차했으나, 그 직후 뒤따르던 SUV가 미끄러지며 2차 사고로 이어졌다.
■ 경찰 “적재물 추락 방지 위반 혐의 입건”
경찰은 화물차 운전자를 적재물 추락 방지 조치 위반 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0