“작별 문자 보냈다” 280명 탄 여객기 엔진 ‘펑’…공포의 40분 (영상)

승객 270여 명을 태운 독일 여객기가 비행중에 엔진에서 폭발음과 불꽃이 튀어 비상 착륙했다.
18일 프랑크푸르트 룬트샤우 등 현지 언론에 따르면 독일 저비용 항공사인 콘도르 소속 보잉 757 여객기가 지난 16일 오후 그리스 코르푸에서 이륙해 독일 뒤셀도르프로 향하던 중에 비상상황을 겪었다.
■ “엔진 하나로 40분간 비행”
항공기가 지상 수천 미터 고도에 도달했을 때 오른쪽 엔진에서 폭발음과 함께 불꽃이 튀기 시작했다.
기장은 출발지인 코르푸로 되돌아갈지를 검토했지만, 왼쪽 엔진 만으로도 정상운항이 가능하다고 판단해 비행을 이어갔다. 이후 약 40분간 더 비행한 끝에 경로상에 있는 이탈리아 브린디시 공항에 비상착륙했다. 승객 273명과 승무원 8명은 모두 무사했다.
■ 승객 “이제 끝났구나”싶어 작별 문자
승객들은 비행하는 동안 엔진에서 번쩍이는 불꽃을 보며 극도의 공포에 떨어야 했다.
한 승객은 “정말 끔찍한 경험이었다. ‘이제 끝났구나’싶어서 가족들에게 작별인사를 보냈다”고 언론에 말했다.
■ 낯선 도시에서 하룻밤…호텔 부족해 공항 노숙
예상치 못하게 낯선 도시에 내린 승객들은 큰 불편을 겪었다. 인근 호텔 객실이 부족해 일부는 공항에서 밤을 지새워야 했으며, 항공사 측은 담요와 식사권을 제공했다.
콘도르 항공 대변인은 “승객들에게 위험은 전혀 없었다”며 “불편을 끼쳐 죄송하다”고 사과했다.
■ 조류 충돌 가능성…원인 조사중
엔진 불꽃의 정확한 원인은 현재 조사중에 있다. 일부 언론은 당시 비행기 주변을 날던 새들의 모습이 영상에 찍힌 점을 근거로 ‘조류 충돌’ 가능성을 제기했다.
항공사 측은 “엔진에 화재가 발생한 것은 아니며, 연소실 내부 화학 반응 과정에서 불꽃이 발생한 것”이라며 “엔진으로 유입되는 공기 흐름에 장애가 생겨 수치가 정상 범위를 벗어난 것”이라고 설명했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
