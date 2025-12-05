“택배 손수레, 승강기 사용 금지”…아파트 공지 논란

한 아파트 관리사무소가 손잡이 달린 택배 손수레를 승강기에 진입하지 못하게 해 논란이 되고 있다.
5일 온라인 커뮤니티 보배드림에 따르면 해당 아파트 관리사무소는 최근 ‘승강기 내부에 손수레를 끌고 배당하는 행위 일체를 금지한다’는 안내문을 게시했다.
공지에는 손수레 바퀴나 고정봉 등으로 인해 승강기 바닥에 흠집이 발생하고 있어 이를 예방하기 위한 조치라고 설명했다.
해당 공지를 두고 아파트 내부에서도 의견이 엇갈렸다. 일부는 반복된 민원과 실제 손상 사례가 있었다고 주장했고 다른 주민들은 과한 대응이라며 반발하고 있다.
한 누리꾼은 “그럼 1층에 물건 쌓아놓고 입주민들이 가져가게 하면 되겠다. 결국 불편함은 누가 다 떠안게 되는 건가”라며 비판하기도 했다.
반대로 “택배를 던지는 등 승강기 손상도 무시할 수 없다”는 의견을 내는 사람도 있었다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
댓글 0