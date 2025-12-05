정청래표 ‘1인 1표’ 與중앙위서 부결…리더십 타격

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 5일 15시 30분

재적 과반 실패…당헌-당규 개정 무산
조승래 “선택 존중하지만 안타까워”
지방선거 공천 룰 개정안도 부결돼

정청래 더불어민주당 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 얼굴을 만지고 있다. 2025.12.5 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 추진 중인 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정안이 중앙위원회 문턱을 넘지 못했다. 1인 1표제는 정 대표가 전당대회에서 내건 핵심 공약이었던 만큼, 이날 안건 부결로 정 대표의 리더십도 타격을 받게 됐다.

민주당은 5일 국회에서 중앙위를 열고 당 대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 당헌·당규 개정안을 표결에 부친 결과 최종 부결됐다고 밝혔다.

중앙위에서 안건이 의결되려면 재적 중앙위원 총 596명 중 과반(299명)의 찬성을 받아야 하지만, 이날 중앙위원 373명이 투표에 참여해 277명만이 찬성표를 던져 과반 확보에 실패했다.

그간 정 대표는 ‘당원 주권 강화’라는 자신의 공약에 따라 권리당원 권한을 확대하는 ‘정청래 룰’ 개정안을 추진해 왔다.

그러나 당 안팎에서 ‘충분한 숙의 과정이 없는 독단적 결정’, ‘대의원에게 약하고 권리당원에 강한 정 대표의 연임 포석’이라는 취지의 비판이 제기됐다. 강성 당원들의 표심을 얻어 당 대표로 선출된 정 대표가 연임을 위해 강성 지지층을 겨냥한 행보를 이어가고 있다는 취지다.

1인 1표제 추진 과정에서 친명(친이재명) 진영은 공개 반발했다. 당 강성 지지층도 이재명 대통령을 지지하는 ‘개딸’(개혁의 딸)과 정 대표를 중심으로 한 ‘청래당’ 등으로 나뉘어 갈등을 벌였다.

당초 지난달 21일 최고위원회 의결을 거친 당헌·당규 개정안은 같은 달 24일 당무위원회, 28일 중앙위를 거쳐 통과될 예정이었으나 이견이 이어지자 중앙위 일정을 이날로 미루고 의견 수렴 과정을 거쳐왔다.

정청래 더불어민주당 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 제3차 중앙위원회의에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1
민주당 조승래 사무총장은 이날 표결 이후 기자들과 만난 자리에서 “중앙위원들의 선택을 존중해야 할 것”이라며 “그러나 당원 주권 강화를 향한 행진은 계속될 것”이라고 밝혔다.

그는 “중앙위원들이 가진 여러 권한을 당원들에게 대폭으로 이양하는 문제에 대해 약간 조심스러움이 작용한 것 같다”며 “대의원 역할 재정립 태스크포스(TF)에서 (당원 주권 강화 등을 위한) 여러 논의를 진행해야 할 것 같다”고 말했다.

그러면서 “(정 대표가) 가장 큰 공약으로 내걸었는데, 중앙위에서 받아들여지지 않은 것에 대해 안타깝다”고 했다.

지방선거 공천 룰 개정안도 부결됐다. 민주당은 지방선거에서 기초·광역의원 비례대표 후보 선출을 각 시도당 상무위원 심사 대신 권리당원 100% 투표로 결정하는 안에 대해 중앙위 표결에 나섰으나 297명만이 찬성해 과반을 넘지 못했다.

#더불어민주당#1인 1표제#정청래#당헌 개정
이혜원 기자 hyewon@donga.com
