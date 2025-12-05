정청래표 ‘1인 1표’ 與중앙위서 부결…리더십 타격

재적 과반 실패…당헌-당규 개정 무산
더불어민주당 정청래 대표가 추진 중인 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정안이 중앙위원회 문턱을 넘지 못했다. 1인 1표제는 정 대표가 전당대회에서 내건 핵심 공약이었던 만큼, 이날 안건 부결로 정 대표의 리더십도 타격을 받게 됐다.
조승래 “선택 존중하지만 안타까워”
지방선거 공천 룰 개정안도 부결돼
민주당은 5일 국회에서 중앙위를 열고 당 대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 당헌·당규 개정안을 표결에 부친 결과 최종 부결됐다고 밝혔다.
중앙위에서 안건이 의결되려면 재적 중앙위원 총 596명 중 과반(299명)의 찬성을 받아야 하지만, 이날 중앙위원 373명이 투표에 참여해 277명만이 찬성표를 던져 과반 확보에 실패했다.
그간 정 대표는 ‘당원 주권 강화’라는 자신의 공약에 따라 권리당원 권한을 확대하는 ‘정청래 룰’ 개정안을 추진해 왔다.
그러나 당 안팎에서 ‘충분한 숙의 과정이 없는 독단적 결정’, ‘대의원에게 약하고 권리당원에 강한 정 대표의 연임 포석’이라는 취지의 비판이 제기됐다. 강성 당원들의 표심을 얻어 당 대표로 선출된 정 대표가 연임을 위해 강성 지지층을 겨냥한 행보를 이어가고 있다는 취지다.
1인 1표제 추진 과정에서 친명(친이재명) 진영은 공개 반발했다. 당 강성 지지층도 이재명 대통령을 지지하는 ‘개딸’(개혁의 딸)과 정 대표를 중심으로 한 ‘청래당’ 등으로 나뉘어 갈등을 벌였다.
당초 지난달 21일 최고위원회 의결을 거친 당헌·당규 개정안은 같은 달 24일 당무위원회, 28일 중앙위를 거쳐 통과될 예정이었으나 이견이 이어지자 중앙위 일정을 이날로 미루고 의견 수렴 과정을 거쳐왔다.
민주당 조승래 사무총장은 이날 표결 이후 기자들과 만난 자리에서 “중앙위원들의 선택을 존중해야 할 것”이라며 “그러나 당원 주권 강화를 향한 행진은 계속될 것”이라고 밝혔다.
그는 “중앙위원들이 가진 여러 권한을 당원들에게 대폭으로 이양하는 문제에 대해 약간 조심스러움이 작용한 것 같다”며 “대의원 역할 재정립 태스크포스(TF)에서 (당원 주권 강화 등을 위한) 여러 논의를 진행해야 할 것 같다”고 말했다.
그러면서 “(정 대표가) 가장 큰 공약으로 내걸었는데, 중앙위에서 받아들여지지 않은 것에 대해 안타깝다”고 했다.
지방선거 공천 룰 개정안도 부결됐다. 민주당은 지방선거에서 기초·광역의원 비례대표 후보 선출을 각 시도당 상무위원 심사 대신 권리당원 100% 투표로 결정하는 안에 대해 중앙위 표결에 나섰으나 297명만이 찬성해 과반을 넘지 못했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
