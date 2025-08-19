동아일보

[속보]청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자 치여…2명 심정지, 4명 중상

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 19일 12시 42분

코멘트

글자크기 설정

19일 오전 10시52분께 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근에서 남성현∼청도역 구간을 운행하던 무궁화호 열차가 안전점검 중이던 작업자를 치는 사고가 발생했다. 당시 작업 인원은 7명이며 이중 2명이 심정지, 4명은 중상, 1명이 경상을 입었다. (사진=경북소방본부 제공) 2025.08.19. 뉴시스
크게보기
19일 오전 10시52분께 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근에서 남성현∼청도역 구간을 운행하던 무궁화호 열차가 안전점검 중이던 작업자를 치는 사고가 발생했다. 당시 작업 인원은 7명이며 이중 2명이 심정지, 4명은 중상, 1명이 경상을 입었다. (사진=경북소방본부 제공) 2025.08.19. 뉴시스
경북 청도군 화양읍 삼신리 인근 경부선 철로에서 근로자 7명이 무궁화 열차에 치여 중경상을 입는 사고가 발생했다.

19일 한국철도공사(코레일) 등에 따르면 이날 오전 10시 50분경 동대구를 출발해 밀양 방면으로 향하던 무궁화 열차가 수해지역 비탈면 안전 점검을 진행 중이던 작업자와 부딪혔다.

19일 오전 11시 50분쯤 경북 청도군 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 마산으로 향하던 무궁화 열차가 선로에서 작업하던 근로자 7명을 치는 사고가 발생해 출동한 119구조대원이 부상자를 옮기고 있다. 소방 당국 등에 따르면 근로자들은 수혜지역 비탈면의 안전 점검을 위해 작업하다 열차에 부딪혔다. 이 사고로 현재까지 2명이 숨지고, 4명이 중상, 1명이 경상을 입었다. (청도소방서 제공, 재판매 및 DB금지) 2025.8.19/뉴스1
크게보기
19일 오전 11시 50분쯤 경북 청도군 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 마산으로 향하던 무궁화 열차가 선로에서 작업하던 근로자 7명을 치는 사고가 발생해 출동한 119구조대원이 부상자를 옮기고 있다. 소방 당국 등에 따르면 근로자들은 수혜지역 비탈면의 안전 점검을 위해 작업하다 열차에 부딪혔다. 이 사고로 현재까지 2명이 숨지고, 4명이 중상, 1명이 경상을 입었다. (청도소방서 제공, 재판매 및 DB금지) 2025.8.19/뉴스1

이 사고로 작업자 7명이 중경상을 당한 것으로 전해졌다. 현장에 출동한 119 구급대는 곧바로 응급처치를 실시했다. 이 가운데 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고, 4명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다

소방 당국은 인력 65명(소방33, 경찰32), 장비 16대, 헬기 1대 등을 동원해 사고 수습을 하고 있다.

현재 해당 사고 수습을 위해 하행 구간을 통제한 상태다. 일부 열차 운행은 지연되고 있는 것으로 알려졌다.

코레일 측은 사고가 난 지점이 경북 청도군인 것 같다면서 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔다.
#무궁화 열차#코레일#작업자#선로 작업자
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0