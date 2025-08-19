수능 원서 21일부터 접수… 온라인 사전입력 확대

사전입력땐 현장서 접수증 받아야
11월 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 응시원서 접수가 21일부터 시작된다.
교육부는 21일부터 다음 달 5일까지 매일 오전 9시∼오후 5시 수능 응시원서를 접수한다고 18일 밝혔다. 원서 접수는 온라인 사전 입력과 현장 접수로 실시된다. 올해부터 전국 수험생은 온라인 사전입력 사이트에서 응시 희망 영역 등 응시 정보를 사전 입력할 수 있다. 다만 사전 입력 이후 반드시 현장 접수처를 방문해 대리시험 방지를 위한 본인 확인 절차를 거치고 접수증을 발급받아야 한다.
온라인 사전 입력 기간은 20일 오전 9시부터 다음 달 4일 오후 6시까지다. 주말 포함 24시간 사전 입력이 가능하다. 현장 접수는 21일부터 다음 달 5일까지 진행되며 토·일요일을 제외한 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 가능하다.
응시 정보를 온라인 사전 입력하는 지원자는 본인 인증 방법, 여권용 규격 사진 파일 등을 준비해야 한다. 현장 접수하는 수험생은 신분증, 여권 규격 사진 2장 등을 지참해 기존 방법대로 제출하면 된다.
고교 재학생은 재학 중인 학교, 고교 졸업자는 출신 고교에서 응시원서를 내면 된다. 수능 응시원서는 수험생 본인 직접 접수가 원칙이지만 군 복무자, 수형자, 해외 거주자 등에 한해 직계가족 대리 접수가 허용된다. 이 경우 대리 접수 서약서, 가족관계증명서 등을 준비해야 한다.
김민지 기자 minji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0