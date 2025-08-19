디지털로 우유로… 복지 사각지대 줄이는 ‘촘촘 돌봄’

어르신 맞춤 돌봄 강화하는 자치구들
[마포구] ‘찾아가는 디지털배움터’로 삶의 격차 줄여
[성동구] ‘우유배달’로 어르신 영양과 안부 함께 챙겨
통계청이 최근 공개한 2024년 인구주택총조사 결과에 따르면 65세 이상 고령인구는 1012만2000명으로 처음으로 1000만 명을 넘어섰다. 대한민국 국민 5명 중 1명은 65세 이상인 셈. 서울 자치구들도 저마다 고령인구를 배려하는 세심한 행정으로 대응하고 있다.
마포구(구청장 박강수)는 병원 예약이나 음식 주문 등 일상생활에서 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 구민들을 위해 오는 11월까지 ‘찾아가는 디지털배움터’ 교육을 운영한다.
성동구(구청장 정원오)는 ‘어르신 우유배달 사업’ 23주년을 맞아 사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유배달과 최근 업무협약을 맺고 어르신에 대한 지원을 강화한다고 밝혔다.
실생활 디지털 기술, 찾아가서 알려드려요
마포구가 운영하는 ‘찾아가는 디지털배움터’는 디지털 전문 강사가 디지털 환경에 익숙하지 않은 어르신과 정보 취약계층을 직접 찾아가 실생활에 꼭 필요한 스마트폰과 키오스크 사용법 등을 알려주는 맞춤형 교육 프로그램이다.
식당 키오스크를 활용한 음식 주문, 병원 자동 수납기 사용법, 무인 발급기를 통한 증명서 발급 방법 등 일상에서 자주 접하는 디지털 기기 활용법을 중심으로 교육이 진행되며 스마트폰을 활용한 금융거래, 온라인 쇼핑, 교통 애플리케이션(앱) 사용법, 인공지능(AI) 기반 서비스까지 폭넓게 다룬다.
해당 교육은 사전 수요조사 결과를 바탕으로 각 동 주민센터 및 관련 기관과 협력해 오는 11월까지 관내 경로당과 복지시설, 아파트 커뮤니티 공간 등에서 차례대로 진행된다. 8월 중 공덕동 마포평생학습관, 대흥동 우리마포복지관, 상암동 상암월드컵파크5단지 경로당에서 교육이 예정돼 있다.
교육을 희망하는 개인·기관·단체는 02-1800-0096 또는 디지털배움터 누리집(www.디지털배움터.kr)을 통해 신청할 수 있으며, 일정과 교육 내용은 협의를 통해 조율된다.
박강수 마포구청장은 “디지털 격차는 단순한 기술의 문제가 아니라 일상과 삶의 격차를 의미한다”라며 “디지털이 일상이 된 시대, 누구도 소외되지 않도록 더 많은 주민이 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.
우유로 전하는 관심과 돌봄
성동구가 추진하는 ‘어르신의 안부를 묻는 우유배달’ 사업은 2003년 성동구 금호동에 있는 옥수중앙교회(목사 호용한)에서 지역 독거 어르신을 위해 처음 시작한 사업으로, 현재는 전국 69개 지자체로 확산됐으며, 민간기업과 시민의 후원으로 전국 6000여 명의 어르신에게 우유와 따뜻한 관심을 전달하고 있다.
지금 성동구에서는 어르신 130여 명이 우유를 지원받고 있지만, 이번 협약을 통해 지역 내 돌봄이 필요한 통합돌봄 어르신까지 지원 대상을 확대해 영양지원과 안부 확인을 더욱 세심하게 챙길 수 있게 됐다.
대상자로 선정된 어르신에게는 주 3회 우유(주당 총 7개)가 정기적으로 배달되며, 배달원이 우유를 배달하면서 어르신의 안부를 함께 확인한다. 우유가 일정 기간 수거되지 않으면 배달원이 즉시 구청에 신고해 응급 상황에 신속히 대응할 예정. 구는 이번 협약을 시작으로 고령의 통합돌봄 대상자 어르신들을 위한 고독사 예방과 함께 영양 돌봄, 정서적 교류 등 통합적인 돌봄 서비스를 확충해 나갈 계획이다.
정원오 성동구청장은 “사회적 고립에서 발생하는 돌봄 사각지대를 줄이고, 지역사회와 함께 안전하고 건강한 노후를 지원할 것”이라며 “앞으로도 다양한 민관 협력 모델을 통해 돌봄 공동체를 강화하겠다”라고 말했다.
댓글 0