4대 은행원 급여 평균 6350만원… 삼성전자 제쳐

금리인하속 대출금리 올리며 실적 ↑
금융지주 평균 급여는 1억 넘어서
정부의 상생 압박 더욱 거세질 듯
올해 상반기(1∼6월) 4대 시중은행 직원의 평균 급여가 역대 최대 수준인 6350만 원인 것으로 나타났다. 삼성전자, 현대자동차 등 국내 대기업을 제친 것이다. 4대 금융지주의 상반기 평균 급여는 반기 기준 처음으로 1억 원을 돌파했다.
17일 금융감독원에 따르면 상반기 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 직원 1인당 평균 급여는 6350만 원으로 집계됐다. 지난해 상반기(6050만 원) 대비 300만 원이 늘었다. 은행별로는 하나은행이 6800만 원으로 가장 높았다. 나머지 3개 은행은 6200만 원으로 집계됐다. 이 추세가 이어지면 올해 4대 시중은행 직원의 평균 연봉은 1억2000만 원을 웃돌 것으로 전망된다.
상반기 4대 시중은행 평균 급여는 국내 대기업을 앞질렀다. 삼성전자(6000만 원), LG전자(5900만 원), 카카오(5800만 원), 현대차(4500만 원) 등 국내 대표 대기업 상반기 평균 급여가 4대 은행을 밑돌았다.
4대 금융지주의 상반기 평균 급여는 처음으로 1억 원을 넘어섰다. KB금융은 상반기 1억1200만 원으로 가장 많았다. 우리금융은 1억500만 원, 하나금융은 9500만 원, 신한금융은 9200만 원이었다.
4대 시중은행과 금융지주 직원들이 ‘연봉킹’으로 올라선 이유는 사상 최대 실적을 이어가고 있기 때문이다. 상반기 4대 금융지주의 당기순이익은 10조3254억 원으로 처음 10조 원을 넘어섰으며 반기 기준 역대 최대 규모다. 은행들이 금리 인하 기조 속에서도 이자 이익을 안정적으로 유지하려 예금금리는 내리더라도 대출금리는 올렸기 때문으로 보인다.
금융권에 대한 정부의 상생 압박은 더욱 거세질 것이라는 전망이 나온다. 앞서 이재명 대통령은 “금융기관들이 손쉬운 주택담보대출 같은 이자놀이에 매달릴 게 아니라 투자 확대에도 신경을 써달라”고 비판한 바 있다. 정부는 배드뱅크 재원을 은행권이 부담하도록 압박한 데 이어 첨단산업펀드 등에서도 금융권 역할을 주문하고 있다.
한편 상반기 보험업계에선 조용일 전 현대해상 대표가 퇴직금을 포함해 73억 원 이상을 수령하며 가장 많은 보수를 받았다. 카드 업계에서는 정태영 현대카드 부회장이 26억9400만 원을 받아 1위였다.
