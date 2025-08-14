동아일보

[속보]경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환 조사

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 14일 19시 05분

코멘트

글자크기 설정

이춘석 의원. 2025.08.05 뉴시스
이춘석 의원. 2025.08.05 뉴시스
국회 본회의장에서 보좌진 명의로 주식을 차명 거래한 의혹으로 더불어민주당을 탈당한 무소속 이춘석 의원이 14일 경찰에 출석해 조사를 받았다.

이날 서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원을 자본시장법, 금융실명법, 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 불러 조사했다고 밝혔다.

앞서 4일 이 의원은 국회 본회의장에서 휴대전화를 들고 보좌관 차모 씨 명의로 주식을 거래하는 모습이 언론에 포착됐다. 당시 계좌에는 카카오페이 537주, 네이버 150주, LG CNS 420주 등 1억 원가량의 주식이 담겨 있었다.

이 의원은 논란이 커지자 민주당을 탈당하고 국회 법제사법위원장 자리에서 물러났다. 이후 민주당은 이 의원은 제명 사유에 해당한다고 발표했다.

경찰은 앞서 11, 12일 이 의원이 거래한 주식 계좌의 실소유자인 보좌관 차모 씨를 불러 조사했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0