내일 오전까지 수도권·중부 ‘시간당 최대 70mm’ 퍼붓는다

행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)는 13일 오후 6시 30분을 기준으로 서울·인천·경기·충남 등에 호우경보가 발표됨에 따라 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 올리고 중대본 비상근무를 2단계로 격상했다.

많은 비가 내린 13일 강원 철원 갈말읍 내대리의 한 도로에 나무가 쓰러져 소방당국이 안전조치를 진행 중이다.(강원도소방본부 제공, 재판매 및 DB금지)

윤 중대본부장은 “정부는 인명피해 방지를 위해 필요한 조치를 최대한 선제적이고 적극적으로 시행하겠다”며 “국민 여러분도 오늘 밤에는 외출을 자제해 주시고 위험지역에는 최대한 접근하지 말고 안전한 장소로 이동해 머물러 주시기를 부탁드린다”고 말했다