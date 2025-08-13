김건희특검 “金, 14일 오전 10시 특검 출석 예정”

김건희 여사가 오는 14일 특별검사팀에 출석해 조사를 받을 예정이다.
김건희 특검팀(민중기 특별검사)은 이날 오후 공지를 통해 “서울남부구치소로부터 내일 오전 10시 김건희 씨가 특검사무실에 출석예정이라는 통보를 받았다”고 밝혔다.
앞서 김 여사는 전날 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련한 자본시장법 위반 혐의 등으로 구속됐다. 이에 따라 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 헌정사상 초유의 사태가 벌어졌다.
김 여사는 서울남부구치소에 수용됐다. 수용번호는 4398번을 부여받았고, ‘머그샷’을 찍기도 했다. 남부구치소의 한 끼 단가는 1733원 수준으로 전해졌다. 다만 김 여사는 이날 건강상 문제로 식사를 제대로 하지 못하는 중으로 알려졌다.
당초 김 여사는 건강 악화를 이유로 특검의 소환 통보에 불응할 수 있다는 관측이 제기됐다. 그러나 이날 출석 의사를 밝히면서, 특검은 수사에 속도를 낼 수 있게 됐다.
특검은 김 여사에 대해 도이치모터스 주가 조작 개입 의혹, 공천 개입 의혹, 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 관계자에게 뇌물을 받은 의혹 등에 대해서 조사할 것으로 보인다.
한편 형사소송법상 피의자의 구속 기간은 10일이 원칙이며, 1회에 한해 다시 10일을 연장할 수 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
