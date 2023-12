서울 구로구 길거리에서 일용직 중국인들이 쇠망치를 들고 난투극을 벌이다가 경찰에 붙잡혔다.5일 경찰에 따르면 서울 구로경찰서는 전날 오후 5시반경 구로구 대림역 인근에서 중국 국적 50대 남성 A 씨 등 2명을 살인미수 혐의로 현행범 체포해 조사 중이다.A 씨는 구로구 현장에서 일을 마친 뒤 귀가하는 도중 임금 문제로 40대 팀장 B 씨와 말다툼을 벌이다가 소지하고 있던 망치를 휘두른 혐의를 받는다.그러자 현장에 있던 또다른 일용직 노동자 C 씨(40대·남)가 A 씨에게서 망치를 빼앗아 A 씨에게 휘두른 것으로 조사됐다.C 씨는 평소 친한 사이였던 B 씨에게 A 씨가 둔기를 휘두르는 것을 보고 이 같이 행동한 것으로 알려졌다.의식을 잃고 병원에 이송된 B 씨는 현재 위중한 상태로 알려졌다. C 씨에게 공격당한 A 씨도 병원으로 옮겨졌지만 생명에 지장이 없는 상태다.경찰 관계자는 “A 씨와 C 씨에게 살인미수 혐의를 적용해 오늘 중으로 구속영장을 신청할 계획”이라고 밝혔다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com