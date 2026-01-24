‘춘향뎐’ ‘늑대소년’ 원로배우 남정희 별세…향년 84세

원로배우 남정희가 별세했다. 향년 84세.
24일 영화계에 따르면 고인은 지난 22일 자택에서 세상을 떠났다. 약 1년 전 척추 수술을 받은 후 건강이 악화한 것으로 알려졌다.
1942년생인 남정희는 1962년 영화 ‘심청전’으로 데뷔해 300여 편의 영화에 출연했다.
잠시 공백기를 가진 뒤 1989년 배우 활동을 재개했다. 임권택 감독의 ‘축제’(1996), ‘창’(1997), ‘춘향뎐’(2000), 배창호 감독의 ‘정’(2000) 등에 출연했다. ‘늑대소년’(2012), ‘브라더’(2021) 등에도 참여하며 연기 활동을 꾸준히 이어왔다.
드라마 ‘모래시계’(1995), ‘넝쿨째 굴러온 당신’(2012), ‘한 번 다녀왔습니다’(2020) 등에도 출연했다.
2011년 제48회 대종상 영화제에서 특별연기상을 받았다.
빈소는 연세대학교 신촌세브란스 병원 장례식장이다. 발인은 26일이며, 장지는 영락동산이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
