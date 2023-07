“해외여행 때 5문장은 외우세요”…영어 왕초보 가장 많이 쓴 표현은

(위버스마인드 제공)

여행지에서 가장 유용하게 쓰이는 표현은 무엇일까.스마트 어학 학습 브랜드 ‘뇌새김’을 운영하는 위버스마인드는 여행지에서 유용한 영어 표현 5가지를 13일 공개했다. 지난 1월1일~6월30일 뇌새김 콘텐츠 ‘왕초보여행영어’ 실사용자 1만3303명의 학습 데이터를 기반으로 학습자들이 가장 많이 찾은 문장이다.1위는 ‘Take me to this address’가 차지했다. 택시 등 차량 이용 시 운전자에게 가려는 곳의 주소를 보여주며 사용할 수 있는 문장이다. 장소에 대해 길게 설명할 필요 없이 간단하게 요청할 수 있다.2위 역시 길찾기와 관련된 ‘How can I get to the station?’이었다. 대중교통을 타기 위해 현재 위치에서 가장 가까운 정류장이나 역을 찾을 때 활용할 수 있는 문장이다.3위는 ‘Check in, please’가 꼽혔다. 숙소에 도착해 인포메이션 데스크에서 입실 요청을 할 때 사용하는 표현이다.4위와 5위는 쇼핑 상황에서의 표현이 차지했다. 현지 직원의 의견을 물을 때는 ‘What do you recommend?’(4위), 마음에 드는 물건을 구입할 때는 해당 물건을 가리키면서 ‘I’ll take this one‘(5위) 표현을 사용하면 된다.뇌새김 관계자는 “여행 영어는 높은 수준의 어휘력이나 문장력보다는 각 상황에 맞는 표현을 적절하게 사용해 자기 의사를 명확히 전달하는 것이 중요하다”며 “장소별 자주 쓰는 표현과 돌발 상황에 대비할 수 있는 핵심 문장들을 짧은 시간이나마 연습해 간다면 여행에 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.(서울=뉴스1)