[단독]‘편의점 알바-무전취식’ 교수에 견책 등 폴리텍대 징계 천태만상

한국폴리텍대학. 동아일보 DB

#1. 고용노동부 산하 한국 폴리택대 영주캠퍼스 A 교수는 구내식당에서 상습적으로 몰래 밥을 먹다가 적발됐다. 아침, 저녁 식사에 서명을 하지 않는 것을 발견한 영양사가 한 달 가량을 직접 대신 체크해 식비를 청구한 것. 그 뒤로도 A 교수의 몰래 식사는 동료 교수들이 수차례 목격했고, 그 금액은 100여 만원에 달한다. A 교수는 또 캠퍼스 인근에서 편의점 아르바이트를 하기도 했다. 학생들에게 소문이 나는 바람에 시말서까지 썼지만, 아르바이트를 그만두지 않았다. A 교수는 2021년 품위유지 의무 위반 등으로 징계위원회의 만장일치 하에 ‘견책’ 처분을 받았다.#2. 폴리텍대 대전캠퍼스 B 조교수는 함께 근무하는 교직원에게 “술 한 잔 하자”, “저번에 거절했으니 이번엔 시간내야지”라며 지속적으로 강요했다. 그리고 얼마 지나지 않아 B 조교수의 부인은 “유부남을 유혹하고자 사적으로 접근하느냐”며 되레 동료 직원에게 모욕적인 문자메시지를 보냈다. B 조교수 부부는 다른 교직원에게도 새벽에 수차례 전화해 “제 남편은 가만히 있는데 왜 유부남한테 친한 척을 하느냐”고 몰아세웠다. 같은 건물, 같은 층에 근무하는 직원에게 “못생긴 게 나대지 말라”며 부부가 협박을 해 해당 직원이 병가를 사용하는 일도 있었다. B 조교수는 “신혼 초에 서로 맞춰가는 과정 중에서 오해가 있어 많이 다투기도 했다. 가정 내 일들이 동료들에게까지 영향이 간 것 같다”고 해명했지만, 2020년 해임됐다.국가 예산 3000억 원 이상이 투입되는 고용노동부 산하 폴리텍대의 공직기강 해이가 또 다시 도마 위에 올랐다. 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 전용기 의원실이 폴리텍대로부터 제출받은 자료에 따르면 폴리텍대 교수 및 교직원들의 ‘학생 갑질’, ‘성 비위’ 등으로 인해 교내 징계를 받는 사례가 빈번한 것으로 나타났다.최근 광주캠퍼스의 C 조교수는 학생 지도 시 부적절한 언행을 반복적으로 한 혐의 등으로 견책 처분을 받았다. C 조교수는 장애인 차량 무상 수리 봉사활동에서 한 학생이 엔진오일 대신 미션오일 뺀 일을 다음 날 조례시간에 거론하며 “죽고 싶을 정도로 스트레스 받으러 (폴리택대 조교수로) 온 게 아니다”라고 했다. C 조교수는 한 학기 내내 비슷한 상황마다 이 사건을 언급하며 “너네 실수했잖아”, “다 큰 성인인데 왜 못하냐”며 학생들을 비난한 것으로 전해졌다.폴리텍대 사례에 비춰보듯 부처 산하기관의 공직기강도 바로 잡아야 한다는 지적이다. 이에 대해 전 의원은 “공직자라는 사명을 갖고 일해야 할 곳에서 징계 사레들을 보면 국민들이 무엇이라 비판할지 부끄럽다”며 “엄격한 교원 임용 절차가 필요한 동시에 정부는 엄중한 감사를 통해 공직기강을 확립해야 한다”고 지적했다.허동준 기자 hungry@donga.com