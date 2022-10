‘부산 모녀 피살’ 유력 용의자는 지인…“치열한 증거싸움”

부산진경찰서 전경. 뉴스1

지난 추석 연휴 부산의 한 빌라에서 모녀가 숨진 채 발견된 사건을 수사해온 경찰이 최근 유력한 용의자를 입건해 조사 중이다.18일 부산경찰청에 따르면 부산진경찰서는 사건 발생 엿새 만인 지난달 18일 피의자 A 씨를 살인 혐의로 불구속 입건했다. A 씨는 피살된 모녀의 지인으로 알려졌다.경찰은 사건 발생 직후 A 씨를 유력 용의자로 특정한 뒤 수사를 벌여오다 이날 피의자 신분으로 전환했으며, 혐의 입증을 위한 증거 확보에 수사력을 모으고 있다. 그러나 A 씨는 혐의를 부인하고 있다.경찰에 따르면 최종 부검 결과 모녀의 주된 사망원인은 질식사로 확인됐다. 또 모녀에게선 수면제 성분이 검출됐으며, 이 성분은 생존한 중학생 아들에게서도 발견됐으나 치사량은 아니라고 부검의는 밝혔다.앞서 추석연휴 마지막 날인 지난달 12일 낮 12시 49분경 부산진구의 한 빌라에서 40대 여성 B 씨와 10대 딸 C 양이 숨진 채 발견됐다. B 씨는 거실에서 피를 흘린 채 쓰러져 있었고, C 양은 방에서 타박상을 입고 숨진 상태였다. 흉기는 B 씨 근처에서 발견됐다.다른 방에서 자다가 일어난 B 씨의 아들 D 군이 어머니와 누나가 쓰러져 있는 것을 발견하고 이웃의 도움을 받아 경찰에 신고했다. 경찰은 B 씨가 평소 착용하던 귀금속이 사라지고 딸 C 양의 휴대전화가 건물 밖에서 발견되는 등 타살 정황이 발견됨에 따라 수사를 확대해왔다.경찰 관계자는 “피해자와 연관된 원한·채무관계도 수사 중”이라며 “A 씨가 범행을 완강하게 부인하고 있고, 범죄 입증을 위해 A 씨와 치열한 증거싸움을 벌이고 있는 만큼 자세한 내용은 알려줄 수 없다”고 말했다.김소영 동아닷컴 기자 sykim41@donga.com