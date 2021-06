인천 ‘5살 학대 뇌출혈 중태’ 20대 계부·친모 구속

5세 아이를 학대해 뇌출혈 등의 중태에 빠뜨린 20대 남성과 친모가 구속됐다.인천지법 영장전담재판부(당직판사 임택준)는 13일 아동학대범죄의처벌등에관한특례법상 중상해, 아동복지법위반(상습아동학대) 혐의로 구속영장이 청구된 A 씨(28·계부)와 B 씨(28·친모)에게 구속영장을 발부했다.A 씨는 이날 오후 2시경 인천지법 영장실질심사장에 들어가기 전 “학대 사실 은폐한 적 있나” “아이 의식 못차리고 있는데, 어떻게 생각하나” “배우자의 학대 모습 본 적 있나” 등 취재진의 물음에 “혐의를 인정한다” “죄송하다”고 답했다. 친모 B 씨는 아무런 대답을 하지 않았다.A 씨는 지난 10일 인천 남동구 빌라 주거지에서 B 씨의 아들 C 군(5)을 학대해 머리 등을 크게 다치게 한 혐의를 받고 있다. B 씨도 평소 아들 C 군을 때리는 등 신체적 학대를 한 혐의를 받고 있다.A 씨는 10일 오후 1시34분경 “아이가 호흡하지 않는다”며 119에 신고했다.병원 의료진은 C 군의 양쪽 볼과 이마에 멍 자국 등을 발견하고 경찰에 학대가 의심된다며 신고 했다.A 씨는 당초 경찰에서 “목말을 태워주며 놀다가 실수로 떨어뜨렸다” “놀이터에서 놀다가 다쳐서 들어왔다”고 진술했다.하지만 경찰의 추궁 끝에 학대한 사실을 일부 시인했다.C 군은 중환자실로 이송돼 수술을 받았지만 아직 의식을 찾지 못한 것으로 알려졌다.B 씨는 전 남편 사이에서 C 군을 낳았으며 A 씨와는 혼인 신고를 하지 않은 채 동거중인 것으로 전해졌다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com