경남도 관광 브랜드 슬로건 ‘두고두고 경남’ BI 디자인 확정

‘두고두고 경남(Do Go! Do Go! Gyeongnam)!’경남도의 관광 브랜드 슬로건인 두고두고 경남은 ‘반드시 가야 하는 경남’ ‘두고두고 방문하고 싶은 경남’이란 의미를 담았다. 경남도가 지난해 국민 공모로 선정한 이 브랜드 슬로건의 브랜드 아이덴티티(BI) 디자인이 최근 나왔다. 디자인 역시 도민 선호도 투표로 뽑았다.BI 디자인은 올 초 개발에 착수해 전문가 자문을 거쳐 12개에서 다시 3개로 압축하고 지난달 15일부터 열흘 동안 선호도 투표를 진행했다. 그 결과 3번 시안(사진)이 57.6%를 얻어 최종 디자인으로 확정됐다.도민들은 3번 시안에 대해 ‘브랜드 슬로건과 디자인이 어울린다’ ‘푸른 바다와 갈매기 그림이 포인트가 돼 경남을 잘 나타낸다’ ‘산뜻하고 시원한 느낌이다’ ‘경남으로 여행 가고 싶은 마음이 생기도록 하는 디자인이다’라는 등의 반응을 나타냈다.손성훈 경남도 관광진흥과 주무관은 “지방자치단체의 슬로건은 많지만 관광만을 주제로 한 브랜드 슬로건은 흔하지 않다. ‘두고두고 경남’을 활용해 관광객 유치에 주력하겠다”고 말했다. 두고두고 경남은 두고두고 보고, 두고두고 즐기고, 두고두고 먹고, 두고두고 느끼고, 두고두고 쉬고 등으로 다양하게 활용할 수 있다.산과 바다, 강이 어우러진 천혜의 자연경관과 문화예술, 축제, 먹거리를 바탕으로 국내외 관광객을 유치하려는 의지를 담았다.강정훈 기자 manman@donga.com