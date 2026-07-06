한동훈 “특검, 출국금지 또 연장…이 정도면 범죄”

한동훈 무소속 의원이 6일 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 별다른 설명도 없이 자신에 대한 출국금지 연장 조치만 하고 있다고 비판했다.
한 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 종합특검이 4월 13일부터 이달 12일까지 사건수사를 이유로 자신에 대해 출국금지 조치를 한 사실이 담긴 ‘출국금지 여부 조회 결과’를 공개했다. 한 의원은 “민주당 정치특검에 묻는다. 저에 대한 ‘아무 이유없는 출국금지’ 언제까지 계속할 것이냐”라며 “(그간의 출국금지는) 저에 대한 ‘선거 방해용’이었던 것 같은데, 선거 끝났는데도 이유 설명도 없고 아무 것도 안하면서 출국금지만 연장하느냐. 이 정도면 범죄”라고 주장했다.
그는 “제가 외교통일위원회 소속이라 공무 출국이 많다”면서 “민주당 정치특검, 제가 출국해도 되느냐”라고 반문했다. 종합특검은 당초 ‘대통령실 수원지검 수사 개입’ 의혹과 관련해 한 의원을 지난 4월 13일부터 5월 12일까지 한 달간 출국금지 조치했다. 이후 5월 12일 기한만료 직전 법무부에 1개월 연장을 요청한 특검은 6월에도 한 차례 더 출국금지를 연장했다.
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