“이병철 회장의 도쿄선언 떠올라” 삼성 투자 치켜세운 李

[삼성-SK, 충청 대규모 투자]
“1983년 삼성 반도체산업 진출 선언
그날의 선견지명처럼 새 도약 선도”
“이재용 회장님의 말씀을 들으면서 고 이병철 회장께서 1983년 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언하셨던 역사적 순간이 떠올랐다.”
이재명 대통령은 2일 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 “그날의 선견지명이 대한민국을 오늘의 반도체 강국으로 만들었던 것처럼 이재용 회장님의 이 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라고 확신한다”고 말했다. 당시 이병철 삼성그룹 창업회장은 “반도체는 산업의 쌀”이라며 반도체 산업에 출사표를 냈다. 삼성은 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 등 3대 메가 프로젝트에 2655조 원 투자 계획을 밝혔는데 이를 ‘도쿄 선언’에 비유한 것이다.
이 대통령은 이날 국민보고회에 앞서 이 회장과 함께 삼성의 미래 디스플레이, 고대역폭메모리(HBM), 첨단 반도체 패키징 등과 관련한 제품, 기술 전시를 관람했다. 이 대통령이 “예전에 제가 상상하던 시대가 현실이 됐다”, “이거 시골 촌놈이 서울 구경 온 기분인데” 등 놀라움을 드러내자 참석자들은 웃음을 터뜨렸다. 이 회장이 “AI 붐 때문에 수요가 갑자기 떴다. 땅이 없어 세종시장에게 삼성전기에 땅 좀 달라고 부탁드리고 있다”고 하자 이 대통령은 “땅이 문제군요. 아래쪽에는 (땅이) 많다”라고 답했다. 또 ‘프라이버시 디스플레이’를 관람하던 중 강훈식 대통령비서실장이 “국회의원들이 많이 사용하겠다”고 하자 이 대통령은 “제가 이것 때문에 본회의장에서 아예 휴대전화를 사용 못 했다”고 농담하기도 했다.
이 대통령은 X(옛 트위터)에 이 회장과 함께한 유튜브 영상과 함께 ‘니가 좋아’라고 올렸다.
이 대통령은 집권 2년 차를 맞아 재계와 밀착 행보를 이어가고 있다. 이 회장과는 지난달 25일 청와대 회동, 지난달 29일 3대 메가 프로젝트 국민보고회 등 이날까지 8일간 3차례 만났다. 3대 메가 프로젝트에 2100조 원 투자 계획을 내놓은 최태원 SK그룹 회장과도 지난달 19일 청와대 회동, 3대 메가 프로젝트 국민보고회 등 2차례 만났다. 이 대통령은 지난달 29일 국민보고회에서 이 회장과 최 회장에 대해 “두 분에게 국가 영웅, 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다”며 90도로 인사했다.
청와대 관계자는 기업 밀착 행보에 대해 “통 큰 투자를 결심한 기업인들을 격려하는 의미”라며 “이 대통령이 기업인을 챙기는 의지를 보임으로써 정부와 지방자치단체의 적극적인 협조를 이끌어낼 수 있을 것”이라고 말했다.
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