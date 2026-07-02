이진숙 “최태원 팔 비틀린 표정 보라…거짓말 못 한다”

이진숙 국민의힘 의원이 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민 보고회’에 참석한 최태원 SK그룹 회장 얼굴 사진을 공유하며 “표정은 거짓말을 못한다”고 말했다.
지난달 30일 이 의원은 자신의 페이스북에 이같이 말하며 “‘국가영웅’, ‘국민영웅’이라는 이재명의 말을 듣는 최태원 회장의 표정을 보라”며 “영웅적 행동을 해서 듣는 진정성 있는 찬사였다면 감격의 표정이 나타날텐데 말이다”라고 이야기했다.
또한 ‘팔_비틀어_짓는 표정’이라며 해시태그까지 덧붙였다.
SK하이닉스와 삼성전자가 서남권 반도체 공장 투자와 관련해 야권에서는 정부의 압박이라는 비판이 나오는 가운데, 이 의원도 이에 거든 것이다.
이 의원은 또한 이재명 대통령이 ‘영웅’이라고 표현한 것을 지적했다. “이재명은 이재명, 최태원 회장을 ‘국가영웅’, ‘국민영웅’이라고 부르고 싶다고 했다. ‘영웅’ 칭호와 함께 90도 인사도 보여주었다”며 “통상 ‘영웅’이라는 칭호는 사회주의 국가에서 많이 사용된다. 북한에서는 ‘공화국 영웅’, ‘노력 영웅’을 선정한다. 자신도 모르게 이런 용어를 쓰는 이재명, 북한식 용어로 언어를 먼저 통일시키려는 것인가”라고 말했다.
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