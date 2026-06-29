김혜경 여사, 아동-청소년 오케스트라 만나…“대통령 할아버지에 원하는 것 있나”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 29일 서울 구로구 구로아트밸리 ‘꿈의 오케스트라’ 교육 현장을 방문해 아동·청소년 단원들을 격려하고 학부모, 음악감독과 강사 등과 이야기를 나눴다.
청와대 안귀령 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “‘꿈의 오케스트라’는 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 추진하는 ‘꿈의 예술단’의 대표 프로그램으로 지역사회 아동·청소년에게 오케스트라 합주 교육을 제공하고 있다”며 이같이 밝혔다.
김 여사는 이날 단원들의 합주곡 연습을 듣고 “진짜 잘한다. 매일같이 하는 것도 아닌데 어떻게 소리를 잘 맞출 수 있을까 놀랐다”며 “저도 우리 작은아이에게 바이올린을 가르친 적이 있는데 이런 연주는 못했다”고 칭찬했다. 이어 김 여사가 “연습하면서 어려운 점은 없느냐”며 “대통령 할아버지한테 전해주겠다. 센터 지어달라는 너무 큰 것 말고”라고 농담을 건네자 다들 웃음을 터뜨렸다.
김 여사는 “예전에 피아노 무대에 올랐는데 첫 음이 생각나지 않는 꿈을 아직도 꾼다”고 회상했다. 또 한 단원이 “한번 쳐보시라”며 마림바 연주를 권하자 아이들과 함께 합주에 동참했다.
김 여사는 합주가 끝난 뒤엔 자리에서 일어나 박수를 쳤다. 김 여사는 “일주일에 두 번 연습한다고 들었는데 기대 이상이라 정말 깜짝 놀랐다”며 “여름에는 땀 흘리고 겨울에는 손을 호호 불어가며 연습했을 모습을 생각하니 대견하면서도 기특하다”고 치켜세웠다. 그러면서 “악기를 연주하는 것은 결국 자기 자신과의 싸움이고, 무엇보다 합주는 다른 사람의 소리를 듣고 호흡을 맞추는 것이 중요하다”며 “이곳에서 쌓은 경험이 학교생활은 물론 앞으로 사회생활을 하는 데 큰 자산이 될 것”이라고 격려했다.
학부모 구본주 씨는 “악기 교육을 따로 시키는 것이 쉽지 않은데 아이들에게 정말 좋은 기회가 됐다”며 “꿈의 오케스트라 같은 제도가 더 많은 아이들에게 확대되고 지원 연령도 넓어졌으면 좋겠다”고 바랐다. 이에 김 여사는 “아이들이 문화예술을 통해 꿈을 키우고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장의 목소리에 계속 귀 기울이겠다”고 화답했다. 단원들이 올해 하반기 정기공연에 초청하자 김 여사는 “꼭 가겠다”고 약속했다.