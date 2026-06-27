김민석, 유시민 겨냥 “대통령 만들었단 과잉 자신감 절제돼야”

김민석 국무총리가 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당내 계파 갈등이 격화되는 데 대해 “내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 경우가 있는데 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다”고 27일 밝혔다.
김 총리는 이날 경기 양평에서 열린 6·3 지방선거 민주당 여성 당선인 워크숍에 참석해 기자들과 만나 “그것이 과했을 때는 과거에 ‘난’(亂) 같은 것으로 됐던 경우도 있다”며 이같이 말했다. 이어 지방선거 전후로 심화된 당내 갈등에 대해 “선거를 앞두고 있을 수 있는 일이고, 선거 결과의 아쉬움이 있어서 생기는 현상”이라고 말했다.
일각에선 김 총리의 발언을 두고 유시민 작가를 겨냥한 것이란 해석이 나온다. 앞서 유 작가는 전날 김어준 씨 유튜브에서 “이재명 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다. (하지만) 대통령은 재건축하려고 했던 것 같다”며 “대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가 한다”고 주장했다.
김 총리는 조만간 차기 당권에 도전할 전망이다. 그는 워크숍에서 ”며칠 뒤면 총리직을 내려놓는다. 이제 당에 돌아올 때가 됐다고 생각했다“며 ”우리 당을 더 확장하고 이기는 민주당을 만들고 싶다“고 했다. 이어 현재 민주당이 분기점에 서 있다며 대통령 리더십과 승리 방정식, 통합·연대 확장 등을 지켜야 한다고 강조했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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