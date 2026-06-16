이준석 만난 정점식 “李정권 폭주 함께 막아야”

국민의힘 정점식 원내대표가 15일 개혁신당 이준석 대표를 찾아 “이재명 정권의 폭주를 막아서는 데 늘 함께해 주실 것을 당부드린다”고 밝혔다. 국민의힘이 보수 연대를 염두에 두고 이 대표를 향해 손을 내밀었다는 분석이 나왔다.
정 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 개혁신당 대표실을 방문해 이 대표와 개혁신당 천하람 원내대표를 만났다. 그는 “지금 우리 국민들은 이재명 정권과 민주당의 폭주를 목도하고 계시다”며 “지금 곧 있을 것으로 보이는 소위 재판 취소 특검, 그리고 이번 지방선거에서의 투표용지 부족 사태 등 많은 것들이 함께 투쟁해야 할 당면 과제라고 생각한다”고 밝혔다. 정 원내대표는 이 대표에 대해 “30대 보수 정당의 당 대표를 역임하고, 보수 정당의 세대교체와 변화를 위해서 많이 노력해온 분”이라며 “‘우리 보수의 소중한 자산이다’라고 많은 분이 말씀하신다”고도 했다.
이 대표는 “지금같이 정부와 민주당의 폭주를 견제해야 되는 입장 속에서는 정당 간에 긴밀해지는 게 좋다고 생각한다”며 “지방선거 이후 민심이 확인된 상황 속에서 이 정부가 공소 취소 특검이라는 정책적 폭주를 하는 데 있어서 협력할 사안이 많을 것이라고 판단한다”고 답했다. 천하람 원내대표는 “이번 투표용지 부족 사태로 인한 참정권 침해는 굉장히 심각한 문제”라며 “부정선거론이 결합해 순수한 의미의 참정권 회복 투쟁이 오염되는 일이 없도록 정치권에서 잘 다뤄 줬으면 하는 젊은 세대의 요청이 있다”고 했다.
한편 이날 정 원내대표는 원내부대표에 친한(친한동훈)계로 분류되는 유용원 의원을 비롯해 김대식 박상웅 박충권 김민전 김기웅 임종득 서명옥 의원을 내정했다. 김승수 원내운영수석부대표는 “통합과 탕평에 주안점을 두었다”고 설명했다.
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