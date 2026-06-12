전북 이어 경기교육감 개표 입력 오류 있었다

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다른 후보 득표로 입력-1706표 누락
전북선 선거 5일 뒤에야 늑장 보고

경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회 청사. 2026.4.9/뉴스1
경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회 청사. 2026.4.9/뉴스1
6·3 지방선거 전북도교육감 선거에 이어 경기도교육감 선거에서도 개표 과정에서 투표 결과가 잘못 입력된 것으로 드러났다. 경기 성남에선 안민석 당선인과 임태희 후보의 득표가 뒤바뀌어 입력됐고, 경기 광주에선 전북도교육감 개표처럼 특정 투표소 개표 결과가 반영되지 못해 1706표가 누락된 사실이 선거 8일 뒤에야 확인됐다.

11일 경기도선거관리위원회에 따르면 투표 당일인 3일 경기 광주시 초월읍에서는 개표사무원이 투표지분류기에 9투표소 용지를 넣으면서 2투표소로 입력했다. 1282표가 담긴 9투표소 결과가 2, 9투표소에 중복 반영됐고, 1706표가 담긴 2투표소 결과는 반영되지 못한 것. 성남시 중원구 금광2동 3투표소 개표 과정에서는 안 당선인과 임 후보의 득표가 맞바뀌어 입력됐다. 안 당선인 표는 337표가 368표로, 임 후보 표는 368표가 337표로 발표됐다.

하지만 경기도선관위는 개표 오류를 9, 10일에야 파악하고 중앙선관위에 보고한 것으로 알려졌다. 이에 앞서 전북도선관위는 전주 중화산1동 3투표소 투표록에 1투표소라고 잘못 적어 전북도교육감 개표 1104표가 누락된 사실을 선거 5일 후에야 중앙선관위에 늑장 보고한 것으로 드러났다.

과천 중앙선관위 압수수색하는 경찰 11일 경찰 관계자가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 압수수색한 뒤 압수물을 들고 나오고 있다. 경찰은 이날 중앙선거관리위원회와 서울시, 송파구 선관위 등 7곳에 수사관을 보내 투표용지 관련 자료를 확보했다. 압수수색 영장에는 노태악 전 중앙선거관리위원장 등이 공직선거법 위반 및 직무유기 혐의 피의자로 적시됐다. 과천=장승윤 기자 tomato99@donga.com
과천 중앙선관위 압수수색하는 경찰 11일 경찰 관계자가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 압수수색한 뒤 압수물을 들고 나오고 있다. 경찰은 이날 중앙선거관리위원회와 서울시, 송파구 선관위 등 7곳에 수사관을 보내 투표용지 관련 자료를 확보했다. 압수수색 영장에는 노태악 전 중앙선거관리위원장 등이 공직선거법 위반 및 직무유기 혐의 피의자로 적시됐다. 과천=장승윤 기자 tomato99@donga.com
한편 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행은 11일 투표용지 부족 사태에 대해 “실제 송파구 전체로 보면 투표용지가 4만2000여 장이 남았다”며 “투표용지 분배에 실패한 것이 실수였다”고 사과했다. 서울경찰청 광역범죄수사대는 이날 경기 과천시 중앙선관위 등 7곳을 압수수색했다. 압수수색 영장에는 노태악 전 중앙선관위원장 등 10여 명이 피의자로 적시됐다.

#지방선거#교육감 선거#개표 오류#득표 누락#투표용지 부족#압수수색#선거 관리
이승우 기자 suwoong2@donga.com
권구용 기자 9dragon@donga.com
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