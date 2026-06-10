민주당 이지은 대변인 ‘李, 尹에 빗댄 발언’ 논란에 사퇴…“제 역량 부족”

이지은 대변인, 유튜브서 지선 결과 토론 중 발언
“尹 누구 찍어 대표 시켜, 李 이걸 하시는 건가” 발언 논란
“우리 대통령은 윤석열과 다르다는 말씀…진의 떠나 당에 부담드렸다”
이지은 더불어민주당 대변인이 이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗대는 발언을 해 논란을 빚은 가운데 10일 대변인직 사퇴 의사를 밝혔다.
이 대변인은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “제 진의조차 국민께 온전히 도달케 못하는 부족한 전달력이라면, 집권여당의 대변인이라는 직을 계속 맡아서는 안 된다는 결론에 이르렀다”며 이같이 말했다.
앞서 이 대변인은 지난 9일 유튜브 채널 ‘박시영TV’에 출연해 6·3지방선거 결과에 대해 토론하던 중 “저는 정치를 시작한 지 얼마 안 됐고, 옛날에는 대통령이 (후보를) 다 픽했다고 들었다. 그런데 저는 윤석열 때부터 정치를 했다”며 “우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕을 했는데, 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 설마, 이런 생각이 들었다”고 말한 바 있다.
이와 관련해 이 대변인은 “얼마 전 저는 방송에서 ‘우리 대통령은 윤석열과 다르다’는 말씀을 드렸지만, 들으시는 분들께는 ‘우리 대통령은 윤석열과 같다’라고 들렸던 것 같다”고 했다.
그는 “지난 기자회견에서 이재명 대통령께서는 ‘지선에서 민주당이 승리한 것은 아니다, 여당은 더 큰 그릇이 되어야 한다, 김민석 총리가 잘해 주었다’고 말씀하셨고, 덕담이라고 믿었다. 그 이상의 특별한 의미부여를 하지 않았던 이유”라고 했다.
이어 “그러나 이튿날 수많은 패널들은 ‘정청래 대표더러 알아서 물러나라는 압박’이라며 대통령의 말씀을 정치 공학적으로 해석했고, 저는 우리가 그토록 비판했던 과거 정권의 ‘당대표 찍어내기’나 ‘밀실 낙점’ 같은 구태 정치가 우리 정부에서는 일어날 리 없다는 확신이 있었다”며 “그래서 ‘우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데, 우리 대통령이 그렇게 하신다고, 설마 그럴리 없다’는 취지의 말을 한 것”이라고 했다.
이 대변인은 “그럼에도 불구하고, 제 언어의 정제됨이 부족했다. 굳이 비유의 대상에 ‘윤석열’이라는 이름을 올릴 필요는 없었다”며 “진의가 무엇이었든 간에, 그 진심을 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 주었다면 그것 자체로 대변인으로서의 역량 부족을 고백할 수밖에 없다”고 헀다.
그러면서 “이제 무거운 짐을 내려놓고, 당원의 한 사람으로 돌아가 더 깊이 배우고 성찰하겠다. 그동안 부족한 저를 지켜봐 주시고 지도해 주신 모든 분께 고개 숙여 감사와 죄송한 마음을 전한다”고 했다.
한편 이날 비공개 최고위에서는 이 대변인 징계 여부를 놓고 논의가 이뤄진 것으로 전해졌다. 강준현 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 “(이 대변인 발언의) 구체적 사항과 의도를 파악하기 위해 검토하고 있다”면서도 “징계를 염두에 둔 검토는 아니다”라고 했다.
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