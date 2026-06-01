‘3파전’ 부산 북갑 25.57% vs ‘네거티브’ 평택을 18.39%

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거의 접전지인 부산 북갑 보궐선거와 경기 평택을 재선거의 사전투표율이 엇갈렸다.
31일 중앙선거관리위원회에 따르면 재보선이 치러지는 14개 지역구 평균 사전투표율은 24.12%였다. 3파전으로 치러지는 부산 북갑의 사전투표율은 25.57%로 전국 14개 재보선 지역구 중 5번째로 높았다. 부산 전체 사전투표율이 전국 광역시도 중 3번째로 낮은 것을 감안하면 이례적이라는 평가가 나온다. 부산 북갑에는 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 출마했다.
반면 경기 평택을 사전투표율은 18.39%로 대구 달성(17.56%), 충남 아산을(18.24%)에 이어 세 번째로 낮았다. 경기 평택을에는 민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보, 자유와혁신 황교안 후보가 나섰다.
격전지로 꼽히는 두 곳의 사전투표율에 큰 차이가 난 것은 지지층 결집 정도가 다르기 때문이라는 지적이 나온다. 부산 북갑 유권자 수는 14개 지역구 중 가장 적은 11만7430명이다. 면적도 14.19㎢로 여의도 면적(2.9㎢)의 5배에 불과하다. 작은 지역구에서 여야 각 진영을 등에 업은 세 후보가 강하게 맞불으면서 사전투표 단계부터 지지층이 결집한 것이란 해석이 나온다.
반면 경기 평택을은 민주당과 조국혁신당이 네거티브 공방을 펼치는 등 강하게 부딪쳤다. 이 때문에 중앙정치에 민감하지 않은 지역 유권자들에겐 반감을 불러왔을 수 있다는 분석이 제기된다. 박동원 폴리컴 대표는 “반도체 회사 등의 영향으로 신규 유입된 30, 40대가 많아 유권자들의 선거 관심이 다소 떨어지는 지역”이라며 “평택을은 지역 면적(약 254㎢)도 넓어 부산 북갑과는 달리 용광로처럼 끓어오를 조건은 아니었던 것으로 보인다”고 설명했다.
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