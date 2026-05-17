김용남·조국, 같은날 선거사무소 개소식… 범여권 대리전 양상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 17일 17시 25분

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6·3 국회의원 재보궐선거의 대표 격전지로 꼽히는 경기 평택을에서 경쟁하는 더불어민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보가 같은날 나란히 선거사무소 개소식을 열고 정면으로 맞붙었다. 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부가 총출동해 김 후보를 지원했고, 조 후보 측에는 친문(친문재인) 핵심 인사들이 가세하며 사실상 범여권 계파 간 대리전 양상을 보였다.

김용남 더불어민주당 평택을 보궐선거 후보가 지난 15일 오전 경기도 평택시 고덕동 한 커피숍에서 뉴시스와 인터뷰를 하고 있다. 2026.05.16. 서울=뉴시스
김용남 더불어민주당 평택을 보궐선거 후보가 지난 15일 오전 경기도 평택시 고덕동 한 커피숍에서 뉴시스와 인터뷰를 하고 있다. 2026.05.16. 서울=뉴시스
김 후보와 조 후보는 16일 1시간 간격으로 연달아 선거사무소 개소식을 진행했다. 정 대표는 김 후보 캠프 개소식에서 “분명한 것은 김용남은 민주당의 아들이자 후보라는 사실”이라며 “흠 없는 사람은 없다. 민주당은 민주당 후보의 손을 잡고 뛰어야 한다”고 했다. 김 후보가 민주당이 선택한 공식 후보임을 거듭 강조하며 보수정당 출신이란 경쟁 후보들의 공세에 재차 선을 그은 것. 김 후보 역시 “저는 이곳 평택을에서 이재명 대통령이 추구하는 중도 보수 확장 전략의 최선두에 선 보병”이라며 “상대 후보 측이 지긋지긋한 네거티브를 계속하더라도 저는 참아내겠다”고 했다.

하지만 이날 개소식에서 정 대표가 연단에 오르자 일부 참석자들이 “명팔이(이재명 팔이)”,“배신자” 등을 외치기도 했다. 한 남성은 정 대표의 축사 도중 “저 권리당원인데 한가지만 여쭙겠다”며 손을 들고 일어났고, 그 모습을 지켜본 다른 지지자들이 만류하면서 소란이 일기도 했다. 일각에선 ‘뉴이재명’을 표방하는 일부 김 후보 지지자들 사이에서 정 대표에 대한 반감을 드러낸 것이란 분석이 나온다.
조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보가 16일 경기 평택시 안중읍에 마련된 본인의 선거사무소에서 뉴시스와 인터뷰를 하고 있다. 2026.05.17. 서울=뉴시스
조국 조국혁신당 평택을 국회의원 재선거 후보가 16일 경기 평택시 안중읍에 마련된 본인의 선거사무소에서 뉴시스와 인터뷰를 하고 있다. 2026.05.17. 서울=뉴시스

같은 날 조 후보도 개소식을 열고 민주진보진영의 적통을 주장하고 나섰다. 조 후보는 “제가 평택에서 이기면 지역구 의원 한 명 바뀐 것과는 전혀 다른 차원의 막이 오른다”며 “평택에서 이겨 민주당과 통합 논의를 적극적으로 주도하겠다”고 강조했다. 원내 진입을 발판 삼아 민주당과의 합당 등 범여권 재편을 주도하겠다는 뜻을 드러낸 것으로 풀이된다. 조 후보는 “(평택에서 이긴다면) 민주진보 진영이 커진다”며 “이재명 정부의 성공과 제5기 민주정부 수립을 추동할 더 강한, 더 굳센 정치인은 나”라고 했다.

친문계 핵심 인사들도 조 후보를 연이어 공개 지지하며 지원사격에 나섰다. 백원우 전 의원은 16일 페이스북을 통해 “이 당 저 당 옮겨 다니며 권력의 마른자리만 쫓아다니는 사람들에게 조국은 불편하고 힘든 사람”이라며 김 후보를 우회 비판하면서 조 후보를 공개 지지했다. 이호철 전 대통령민정수석비서관도 “조국 교수는 민주당이 어려울 때마다, 당적과 상관없이 함께해 왔고, 언제나 뜻을 같이 했던 존경하는 후배이자 동지”라고 밝혔다.
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김자현 기자 zion37@donga.com
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