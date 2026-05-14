與, 김재섭 이어 주진우 고발…‘정원오 주폭 주장’ 강경 대응

1995년 양천구청장 비서 시절 폭행 공방
판결문엔 “정파 다른 관계로 다툼 발생”
구의회 회의록엔 “여종업원 외박 요구 다툼”
주진우, 피해자 육성 공개 “5·18 언쟁 아냐”
당시 비서실장 “정원오, 싸움 말리려 한것”
더불어민주당이 14일 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 사건에 대한 의혹을 제기하며 피해자의 육성이라고 주장한 녹취를 공개한 국민의힘 주진우 의원을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 민주당은 의혹을 처음 제기한 국민의힘 김재섭 의원도 전날 같은 혐의로 고발했다.
정 후보 측은 이날 공지를 통해 “민주당은 14일 주 의원을 공직선거법 제250조 제2항 ‘낙선목적 허위사실공표죄로 고발했음을 알려드린다”고 밝혔다. 주 의원이 정 후보에게 폭행당했다고 주장하는 피해자의 증언 녹취를 공개하자 “허위 사실”이라며 강공에 나선 것이다.
정 후보는 서울 양천구청장 비서로 일하던 1995년 10월 양천구 신정동의 한 카페에서 국회의원 보좌관 이모 씨와 언쟁을 벌이다 이 씨와 경찰 등을 폭행한 혐의로 벌금 300만 원을 선고 받았다. 이 사실이 최근 서울시장 선거에서 다시 재조명되며 논란이 됐다.
김 의원은 전날 1995년 서울 양천구의회 회의록을 인용해 “(정 후보가) 술자리에서 카페 주인에게 여종업원과의 외박을 강요하고 이를 거절하는 주인을 협박하다 이를 제지하는 시민과 출동한 경찰관을 폭행한 것”이라고 주장했다.
이에 대해 정 후보는 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 “(김 의원의 주장은) 허위이며 조작된 것”이라며 “판결문과 당시 보도됐던 기사를 보면 (주장이 사실무근이란 점이) 명확해진다”고 반박했다. 이어 “속기록은 해당 구의원의 발언일 뿐 그게 대한민국 공식 법원 판결문보다 위에 있다고 생각하지 않는다”며 “판결문이 가장 권위 있는 것이고 신뢰성 있는 것”이라고 강조했다.
당시 판결문에는 국민의힘이 주장하고 있는 ‘여종업원 외박’ 관련 내용은 없다. 판결문에는 “이모 씨(피해자)와 함께 합석하여 정치관계 이야기 등을 나누다가 서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 되자 주먹과 발로 얼굴 등을 수회 때리고 찼다”는 내용이 담겼다. 정 후보의 해명과 크게 다르지 않다.
김 의원이 인용한 회의록에 등장한 인물들의 진술도 엇갈리고 있는 상황이다.
회의록에 따르면 장행일 당시 양천구의원은 “양천구청장 비서실장과 비서(정 후보)가 카페 주인에게 여종업원과의 외박을 요구했으나 주인이 거절하자 ‘앞으로 영업을 다 해먹을 것이냐’는 등 협박하면서 말다툼을 했다”고 주장했다.
하지만 회의록에 등장하는 김석영 전 양천구청장 비서실장은 이날 정 후보 캠프를 통해 낸 입장문에서 “당시 6·27 선거와 5·18 광주민주화운동을 둘러싼 격렬한 정치적 논쟁 끝에 감정을 다스리지 못하고 폭행을 주도한 것 역시 저였다”며 “오히려 정원오는 그 자리에서 상황을 수습하려다 사건에 휘말린 것”이라고 했다.
반박과 재반박이 이어지는 가운데 국민의힘은 정 후보를 압박했다. 주 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “5·18 때문에 서로 언쟁이 붙어서 폭행을 했다. 내 기억으론 그런 건 전혀 없었다”라며 “사과를 했다느니, 용서를 받았다느니 하는데 내 기억으로는 전혀 없다”는 내용이 담긴 녹취를 공개했다.
정 후보는 사건 발생 경위에 대한 피해자의 주장은 판결문을 근거로 일축했다. 다만 ‘사건 이후 사과하지 않았다’는 주장 관련해선 “오랜 세월이 지나 기억이 없다고 하시는 것 같은데 분명히 했었다”면서도 “사과에 대한 기억이 없으시다면 다시 사과 말씀드린다. 언제든 사과의 마음이고 죄송스러운 마음”이라고 말했다.
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