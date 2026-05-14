새마을운동중앙회 찾은 李 “봉사활동 가장 잘하는 단체일 것”

이재명 대통령은 14일 새마을운동중앙회를 방문한 자리에서 “박정희 대통령이 대한민국의 문화와 경제·사회적 환경을 개선하기 위해서 시작했던 그리고 상당히 큰 성과를 거뒀던 운동인 게 분명하다”고 평가했다. 새마을운동은 1970년대 박정희 정부에서 실시된 농촌환경 개선운동이다.
이 대통령은 이날 경기 성남시 새마을운동중앙회를 찾아 “(새마을운동은) 지금 이 시대에도 매우 유용하다”며 이같이 말했다. 진보 진영 출신 대통령이 보수단체로 분류되는 새마을운동중앙회를 방문한 것은 처음이다.
이 대통령은 최근 국무회의에서 외국인 관광객의 지방 유치에 걸림돌이 되는 바가지 등을 해소하기 위한 지역사회의 풀뿌리 운동이 필요하다는 취지로 “‘관광 새마을운동’ 같은 것을 해보면 어떻겠느냐”고 말한 적도 있다.
이 대통령은 이 자리에서 새마을운동 지도자들에게 “취임하고 일찍 와보고 싶었는데 너무 편파적이라고 할까봐 미뤄놨다가 지금 오게 됐다”며 “성남에 계셨던 분들은 잘 아실 텐데 제가 성남시장을 할 때도 새마을 회원분들, 지도자들의 도움을 많이 받았다”고 했다. 이어 “대한민국에 있는 봉사단체 중 아마 가장 봉사활동을 많이, 그리고 낮은 자세로 잘 하는 단체가 아마 새마을 아닐까 싶다. 그건 대한민국 전역이 같을 것”이라고 말했다.
이 대통령은 정치적 중립성을 강조하며 새마을운동 본연의 역할을 강조하기도 했다. 그는 “자꾸 이리저리 정치적 이유로 몰려다니면 존중받지 못한다”며 “정치인들이 잘 따라다니면 좋아할 거 같은데 사실은 무시한다. 당당하게 자기 역할하고 국민에게 좋은 평가받고 조직도 좀 늘리고 존경받고 인정받으면 정치인들이 쫓아다닌다”고 말했다. 그러면서 “혹여라도 우려하는 것처럼 한쪽으로 몰리거나 이러면 무시당한다”고 재차 강조했다.
새마을회의 국제 농업 지원 활동을 독려하기도 했다. 이 대통령은 “농업 지원 활동은 정말 중요한 것 같다”며 “방법도 모르고 문화도 익숙하지 않고 어려움을 겪는 사람들에게 우리 경험을 나눠주고 그 나라의 환경도 개선되면 국가간 관계도 좋아질 수 있다”고 봤다. 이어 “제가 여러분들 한 번 보자고 한 이유는 이 부분을 좀 대폭 확대해야 되겠다는 생각이 들었다”며 “새마을운동을 전수해 주면 도움이 되겠다는 생각이 들었다”고 설명했다.
이 대통령은 “새마을, 민간단체로 제가 처음으로 새마을 방문을 했는데 들어보니까 역사에 없는 일이라고 하더라. 괜찮나”라고 물었다. 진보 진영 출신의 대통령이 새마을운동중앙회에 처음 방문한 사실을 언급한 것이다. 이 대통령은 참석자들이 웃어보이자 “제가 생색을 내자는 것”이라고 농담한 뒤 “새마을 조직이 없으면 사회봉사 활동 공식 행사를 잘 치르기가 어려울 것이다. 그만큼 여러분 역할이 매우 크다고 생각한다”고 말했다.
댓글 0