조국당 “김용남 투기 의혹, 민주당도 2022년에 지적” 공세

조국혁신당이 경기 평택을 국회의원 재선거에서 조국 후보와 경쟁을 펼치고 있는 더불어민주당 김용남 후보를 향해 “민주당도 2022년 김 후보의 땅 투기 의혹을 지적했다. 명확히 해명해야 한다”고 공세를 펼쳤다.
조국혁신당 서왕진 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 중앙선대위 회의에서 “2022년 수원시장 선거 당시 민주당 경기도당과 후보 캠프는 2002년 김 후보가 검사 재직 시절 매입한 남양주시 화도읍 임야 약 5000평이 인근 시세 기준 약 150억 원 상당에 이를 수 있다며 기획부동산 ‘땅 투기’라고 지적했다”고 말했다.
2022년 5월 민주당 경기도당은 당시 국민의힘 소속으로 경기 수원시장에 출마한 김 후보를 향해 “수원시장은 토지 개발 방향을 정하는 사람”이라며 “그런 사람이 공직자 시절 땅 투기를 했다면, 그런 후보가 시장이 된다면 고양이한테 생선을 맡기는 꼴”이라고 했다. 당시 민주당 경기도당은 김 후보가 2002년 10월 경기 남양주 화도읍 땅을 매입하는 과정에서 기획부동산처럼 미리 계획해서 매매를 진행했으며, 이 중 일부 땅의 가격은 20년 동안 공시지가에서 3~6배가 뛰었다고 지적한 바 있다. 당시 김 후보는 선거에서 낙선했다.
서 원내대표는 “해당 임야는 마석역 인근”이라며 “당시 민주당은 김 후보가 정치가 입문하던 2012년 해당 부지에서 약 1.2km 떨어진 마석역에 ITX가 개통했고 이후 시세가 크게 뛰었다고 지적했다”고 했다. 이어 “2030년 무렵으로 예정된 GTX-B 마석역까지 고려하면 ‘투기 가치가 없다’는 해명은 설득력이 없다”고 말했다.
서 원내대표는 “당시 지목은 농지였는데 김 후보는 실제로 농사를 지었냐”며 “김 후보는 2002년 땅 매입 당시 당해 7월까지 영국 케임브리지대로 해외 연수를 간 사실이 알려져 있는데 농지법 위반일 가능성이 매우 높다”고 주장했다. 이어 “농지 취득 목적과 실제 경작 여부, 농지법 위반 소지에 대해 명확히 해명해야 한다”고 했다.
민주당은 12년 전인 2014년 경기 수원병 국회의원 보궐선거에 새누리당(현 국민의힘) 소속으로 출마했던 김 후보를 향해 경기 남양주 농지 매입 문제를 지적한 바 있다. 당시 대변인이었던 한정애 의원은 “주민들은 이곳에서 (김 후보가) 농사를 짓는 것을 보지 못했다고 증언을 하고 있다”며 “공직선거법 위반, 재산신고 축소 누락 의혹에 더불어 지금 농지법 위반 사실까지 수원 시민에게 사죄하고 후보자직을 사퇴할 것을 다시 한번 촉구한다”고 했다. 당시 김 후보는 경기 수원병에서 당선돼 제19대 국회에 입성했다.
이에 대해 김 후보 측은 공식 대응하지 않겠다는 입장이다. 다만 김 후보 측 관계자는 “김 후보 아버지가 황해도 출신 실향민인 관계로 선산이 없어 선산용으로 구입했던 것”이라며 “주위 주택 등으로 매장 허가를 받을 수 없어 부모님은 사망 후에 공원 묘지에 모셨다”고 했다.
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