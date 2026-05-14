장동혁 “초과이윤이든 세수든 李가 번돈 아냐…강제로 뺏겠다는 조폭 마인드”

“국민배당금은 李의 본심” 연일 공세
장동혁 국민의힘 대표는 14일 김용범 대통령정책실장의 ‘국민배당금’ 구상과 관련해 “초과이윤이든 초과세수든 이재명이 잘해서 번 돈이 아니다”라며 “강제로 뺏어가겠다는 발상 자체가 전형적인 조폭 마인드”라고 비판했다.
장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “수십조 손실을 불러올 삼성전자 파업이 현실로 다가오고 있는데도 이재명은 수금 욕심밖에 없다”며 “김용범의 국민배당금이 바로 이재명의 본심”이라고 말했다.
그는 “지금은 잘 나가는 삼성과 하이닉스지만 불과 3~4년 전만 해도 세계적 반도체 불황으로 엄청난 적자를 기록했다”며 “그때 국민의힘이 반도체 산업을 살리기 위해 K-칩스법을 추진하자 민주당은 재벌 특혜라며 악착같이 반대했다”고 주장했다.
이어 “우리 당이 끝까지 노력해서 K-칩스법을 통과시키지 않았더라면 지금 반도체 슈퍼사이클에 올라탈 수도 없었을 것”이라며 “반도체뿐 아니라 원자력 발전 같은 미래 투자에도 민주당은 늘 반대만 해왔다”고 했다.
장 대표는 “문재인의 탈원전이 성공했다면 지금의 반도체 호황이 가능했겠느냐”며 “반도체 연구개발(R&D) 52시간 예외도 지금까지 반대하고 있다”고 말했다.
그는 “번번이 훼방만 놓고는 마치 자기들이 잘해서 번 돈인 것처럼 강제로 뺏어가겠다는 발상 자체가 전형적인 조폭 마인드”라며 “지지율 얻고 표를 사기 위해 지금 이재명이 뿌리는 돈은 고스란히 미래 세대들이 갚아야 할 빚”이라고 했다.
또 “이재명이 급격히 빚을 늘리면서 국가채무가 1300조원을 넘었다”며 “IMF 같은 국제기구들도 한국의 부채 증가 속도에 경고를 보내고 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “초과세수가 발생하면 빚부터 갚아야 한다”며 “긴축 재정이 포퓰리즘이라는 가당치도 않은 궤변으로 국민을 속이려 들면 안 된다. 국민배당금 헛물켜지 말고 삼성전자 파업부터 막기 바란다”고 강조했다.
장 대표는 또 더불어민주당의 정원오 서울시장 후보, 전재수 부산시장 후보, 박찬대 인천시장 후보, 우상호 강원지사 후보 등을 비판하면서 “민주당의 무자격 후보들을 국민께서 퇴출시켜 주셔야 한다”고 했다.
아울러 “북한 여자 축구단 응원에 남북협력기금 3억 원을 지원한다고 한다”며 “민주당 후보들에게 투표하면 좌파 카르텔이 시청, 도청까지 장악할 것이다. 자치단체가 좌파 시민단체들의 ATM이 될 것”이라고 주장했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0