與 “연어 술파티 부인은 위증” 김성태 등 31명 무더기 고발

‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’(국조특위)가 쌍방울 대북송금 의혹 수사 청문회에서 증인 선서를 거부한 박상용 검사와 “연어 술파티에서 술을 먹지 않았다”고 증언한 김성태 전 쌍방울 회장 등 증인 31명이 무더기로 고발됐다.
국조특위는 30일 오후 국회에서 전체회의를 열고 위증·선서 거부·증언 거부 증인 22명과 청문에 불참한 불출석·동행명령 거부 증인 9명 등 31명을 ‘국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률’(증감법)위반 혐의로 고발하는 안건을 여당 주도로 처리했다. 청문회에 출석한 증인 22명 중 △쌍방울 대북송금 사건 관련 6명 △대장동 사건 관련 6명 △서해 공무원 피격 사건 관련 7명 △통계조작 사건 관련 1명 △윤석열 명예훼손 사건 관련 2명이 고발 대상으로 지정됐다.
국조특위는 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 박 검사와 김 전 회장, 방용철 전 쌍방울 부회장 등을 고발 대상으로 포함했다. 쌍방울 대북송금 의혹을 수사한 박 검사는 14일 청문회에 출석해 증인선서를 거부했다는 이유로 고발 대상에 포함됐다. 김 전 회장은 “연어 술파티에서 술을 먹지 않았다”고 한 증언, 방 전 부회장은 “필리핀에서 대남공작원 리호남을 만났다”는 증언을 위증이라고 판단한 것.
대장동 사건과 관련해서는 수사 당시 서울중앙지검장이었던 송경호 변호사와 대장동 사건 수사팀이었던 강백신·엄희준 검사 등이 고발 대상에 포함됐다. 송 변호사가 16일 청문회에서 대장동 수사팀이 수사·기소 과정에서 미입건 상태인 이재명 대통령을 증거물 압수수색조서에 ‘피의자 이재명’으로 기재했다는 의원의 질의에 대해 “수사 실무상 누구의 이름이 들어가더라도 위법은 아니다”라는 취지로 답변한 게 위증이라는 것. 또 국조특위는 정식 인사 발령 전 대장동 사건에 관여한 의혹과 관련해 강, 엄 검사가 “몰랐다”고 부인한 점을 고발 이유로 적시했다. 서해 피격 사건과 관련해서는 21일 청문회에서 “윤석열 대통령과 소통한 적 없다”고 발언한 김태효 전 국가안보실 1차장과 청문회에서 증언을 거부했던 김규현 전 국정원장 등을 고발하기로 했다. 김만배 씨(화천대유자산관리 대주주)와 정영학 회계사는 불출석 및 동행명령 거부를 이유로 고발 대상에 포함했다.
국민의힘 국조특위 위원들은 고발 건 의결 도중 표결에 참여하지 않고 퇴장했다. 국민의힘 신동욱 의원은 “민주당의 입맛에 맞지 않는 사람들은 논리도 없이 전부 위증으로 고발했다”고 비판했다.
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