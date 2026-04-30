종합특검 “검찰총장대행·감찰부장 징계를” 법무부에 요청

“자료제출 거부 등 계엄 수사 방해”
종합특검(특별검사 권창영)은 30일 정성호 법무부 장관에게 구자현 검찰총장 직무대행과 김성동 대검찰청 감찰부장에 대한 징계를 요청했다.
특검은 이날 자료를 통해 “12.3 비상 계엄에 관한 수사 진행 중 대검찰청에 관련 자료의 제출 등 수사 협조를 요청했다”며 “대검찰청은 종합특검법 제6조 제6항에 따라 반드시 이를 이행하여야 함에도, 법률적 근거 없이 ‘종합특검이 요구한 자료 일체는 관련 규정에 따라 제공할 수 없다’며 수사 협조 요청을 거부했다”고 밝혔다.
그러면서 “이는 종합특검법 규정에 반하는 것이자 종합특검의 수사를 심각하게 방해하는 행위”라며 “법률에 따라 법무부 장관에게 수사 방해 행위자인 검찰총장 직무대행과 대검찰청 감찰부장에 대한 징계 절차 개시를 요청했다”고 덧붙였다.
종합특검은 “향후에도 유사한 사례 발생 시 예외 없이 엄정하게 대응할 방침”이라며 “앞으로도 투명하고 공정한 수사 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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